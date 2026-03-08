Da domenica 8 marzo 2026, Rai 3 dedica la seconda serata alla nuova stagione di “Illuminate”, la docu‑serie in quattro puntate di Rai Cultura prodotta da Anele. Il programma ripercorre la vita e il percorso umano e professionale di quattro figure femminili simbolo del Novecento italiano: Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni. Le loro storie sono interpretate e narrate rispettivamente da Cristiana Capotondi, Sveva Alviti, Ornella Muti e Greta Ferro.

La docu‑serie intreccia narrazione cinematografica, materiali d’archivio e preziose testimonianze di parenti, amici e colleghi, configurandosi come un «ideale passaggio di testimone tra generazioni di donne».

Il docu‑film su Tina Lagostena Bassi vede Capotondi impegnata a raccontare la vita di «una donna che ha costruito per tutte noi un percorso fondamentale», nota per aver difeso Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro del Circeo. Nel secondo episodio, in onda il 15 marzo, Sveva Alviti interpreta Lea Pericoli, «La Divina», icona del tennis femminile italiano tra gli anni Cinquanta e Sessanta e prima telecronista donna. «Interpretare il ruolo di Lea Pericoli mi ha fatto capire ancora di più quanto la forza e la tenacia siano fondamentali per realizzare i propri sogni», afferma Alviti. Nel terzo episodio, a un anno dalla sua scomparsa, Ornella Muti è la narratrice e interprete dell’omaggio a Eleonora Giorgi, sua amica: «Per me fare Illuminate era qualcosa di doveroso, prima ancora che professionale», dichiara Muti.

La stagione si conclude il 29 marzo con Greta Ferro che racconta Rosita Missoni attraverso una giornata nella sua casa‑atelier di Sumirago, immersa in affetti, memoria e visione, definendola non solo come artefice di un successo internazionale, ma anche donna e custode di un’eredità affettiva.

Un racconto tra luoghi reali e simbolici

La sceneggiatura del programma lega le vicende personali delle protagoniste ai luoghi che ne hanno segnato l’impegno e la carriera: si va dalla Casa Internazionale delle Donne a Roma, laboratorio politico e culturale frequentato da Tina Lagostena Bassi, agli studi televisivi e cinematografici della capitale per Eleonora Giorgi; dal Foro Italico, teatro delle imprese sportive di Lea Pericoli, alla casa‑atelier dei Missoni a Sumirago, luogo quotidiano e intimo di Rosita Missoni.

Contesto delle protagoniste e del format

La settima stagione di “Illuminate” prosegue la vocazione della serie di Rai Cultura di celebrare figure femminili che hanno attraversato e segnato la società italiana nel Novecento. Il format unisce narrazione filmica, approfondimento biografico e contributi dal passato, offrendo un ritratto multidimensionale delle protagoniste. Realizzata da Anele in collaborazione con Rai Cultura, la serie prosegue una linea che tende a creare continuità tra generazioni, valorizzando donne che, ciascuna nel proprio settore — diritto, sport, cinema e moda — hanno aperto spazi, costruito storie, tramandato valori civili e culturali.

Con la scelta del periodo di programmazione — in prossimità della Giornata internazionale della donna, 8 marzo 2026 — “Illuminate” si pone come un appuntamento rituale e riflessivo, in grado di ricordare e aggiornare la memoria collettiva attraverso il vissuto di donne che non rappresentano solo figure iconiche, ma esempi di impegno e creatività ancora attuali.