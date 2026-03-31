Al via le celebrazioni per il centenario della nascita di Gianfranco Frattini, maestro indiscusso del design italiano del Novecento. Un fitto calendario di mostre, eventi e la pubblicazione di un nuovo catalogo sono stati annunciati il 31 marzo 2026, durante una presentazione che ha riunito istituzioni, fondazioni e professionisti del settore. Le iniziative mirano a omaggiare il creativo milanese, esplorando la sua vasta eredità nel campo dell'arredo e dell'architettura.

Fulcro delle commemorazioni sarà una mostra monografica che esporrà i pezzi più rappresentativi ideati da Frattini, affiancati da materiali d'archivio come fotografie, schizzi e prototipi.

Il programma include anche la pubblicazione di un nuovo catalogo ragionato, la produzione di un docufilm e un ciclo di incontri con designer contemporanei, pensati per approfondire la poetica progettuale dell'autore. Queste manifestazioni si inseriscono nel più ampio contesto delle attività volte a valorizzare le eccellenze del design italiano. Durante la presentazione, è stato evidenziato come il lavoro di Gianfranco Frattini abbia saputo unire tecnica, inventiva e una meticolosa attenzione alla qualità dei materiali, elementi distintivi della sua prolifica carriera.

Gianfranco Frattini: una carriera fra architettura e design

Gianfranco Frattini (1926-2004) fu un architetto e designer tra i più influenti della seconda metà del Novecento italiano.

Nato a Milano, si laureò in architettura al Politecnico della sua città nel 1953, intraprendendo poi una prolifica attività che spaziò dagli interni alle lampade, dai mobili ai complementi d'arredo. Collaborò con figure centrali dell'epoca come Gio Ponti e Cesare Cassina, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del linguaggio moderno del design nazionale, un aspetto spesso ricordato nelle attuali celebrazioni.

Tra le sue creazioni più celebri si annoverano la lampada Boalum, progettata con Livio Castiglioni, la poltrona Sesann, prodotta da Tacchini, e numerosi arredi per aziende di spicco come Cassina, Bernini e Artemide. L'opera di Frattini ha raggiunto anche contesti museali internazionali, con progetti esposti nelle prestigiose collezioni del MoMA di New York e del Victoria & Albert Museum di Londra.

Un’eredità celebrata da istituzioni e musei

Le celebrazioni del centenario non sono solo un omaggio personale, ma anche un'opportunità per riflettere sul valore e sull'attualità del made in Italy nel panorama globale. Il ricco calendario di eventi coinvolge importanti città e istituzioni culturali, tra cui la Triennale di Milano, il Politecnico e numerosi musei dedicati al design. L'interesse internazionale per la figura di Frattini è evidenziato dalle collaborazioni con archivi storici e dalla partecipazione di professionisti e curatori stranieri agli appuntamenti in programma.

L'organizzazione ha voluto sottolineare che le iniziative dedicate a Frattini non intendono limitarsi a ripercorrere il passato, ma mirano ad aprire nuove prospettive sulle interconnessioni tra progettazione, produzione e impiego dei materiali, in piena coerenza con la visione integrata e dinamica che ha sempre contraddistinto l'opera dell'architetto milanese.