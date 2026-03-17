La nona edizione dell'Alberto Sordi Family Award 2026, prestigioso riconoscimento internazionale ideato dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo del celebre attore, si è tenuta per la prima volta nello storico Teatro Titano di San Marino. L'evento, organizzato da Loro Comunicazione con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, Visit San Marino e Calabria Film Commission, ha celebrato undici personalità italiane e internazionali che si sono distinte per il loro talento, professionalità e impegno in vari settori, dall'informazione allo spettacolo, dalla cultura all'imprenditoria e al mondo dei social.

Le personalità premiate e i riconoscimenti assegnati

Tra le figure di spicco premiate, spiccano nomi come Andrea Biavardi, direttore del settimanale 'Oggi', riconosciuto per il suo contributo all'informazione periodica, e Francesca Pascale, attivista impegnata nella difesa dei diritti civili e degli animali. Il premio ha inoltre valorizzato le 'Eccellenze d’Italia' rappresentate da Elisabetta, Nicola e Davide Dalla Grana della società 'PuraNatura'. Per il settore televisivo e radiofonico, con un focus sull'innovazione multimediale, è stato premiato Roberto Sergio. L'arte dell'illusionismo è stata celebrata con il riconoscimento ad Antonio Casanova, mentre l'informazione digitale ha visto emergere Michele Pinto.

Le inchieste televisive di rilievo sono state premiate attraverso la giornalista e inviata di 'Striscia la Notizia', Chiara Squaglia. Il parterre dei premiati si è arricchito con la presenza di Simona Ventura, nota conduttrice televisiva, e Giuseppe Giardi per il suo impegno nel campo della cultura. Il giornalismo è stato onorato con il premio a Giovanni Terzi, e il mondo dei social ha visto il riconoscimento di Samuel Tarini, tiktoker e content creator.

Omaggio a Patrizia de Blanck e il legame con Alberto Sordi

Un momento toccante della cerimonia è stato l'omaggio alla contessa Patrizia de Blanck, recentemente scomparsa. La contessa aveva intessuto un profondo legame, sia personale che professionale, con Igor Righetti e aveva preso parte al docufilm 'Alberto Sordi secret'.

Il premio stesso, un raffinato bassorilievo dorato, è un'opera del maestro orafo Massimo Palombo e raffigura il celebre vigile Otello Celletti, personaggio indimenticabile interpretato da Alberto Sordi nel 1960. L'edizione sammarinese ha voluto fortemente evidenziare lo speciale e duraturo legame tra il grande attore Alberto Sordi e la Repubblica di San Marino. Questo legame risale al 1995, quando Sordi presentò proprio qui il suo film 'Nestore, l’ultima corsa', occasione in cui gli fu conferita l'importante onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. La presenza simbolica di Sordi è stata ulteriormente rafforzata dalla scelta di girare alcune scene del docufilm 'Alberto Sordi secret' nel Titano, contribuendo a rinnovare e celebrare questa connessione storica.

Il valore del premio e l’annuncio della prossima edizione

Giunto alla sua nona edizione, l'Alberto Sordi Family Award si conferma un'iniziativa volta a valorizzare il talento e l'impegno di quelle figure che, attraverso il loro operato, contribuiscono attivamente alla crescita culturale e sociale. Igor Righetti, ideatore e direttore artistico del premio, ha ribadito l'importanza cruciale di riconoscere il merito e di dare voce alle storie di eccellenza. Nelle sue parole, «In un tempo in cui parlare di meritocrazia sembra quasi un atto trasgressivo, noi scegliamo invece di celebrarla. Perché il talento non va nascosto né ridimensionato: va riconosciuto, premiato e raccontato. In un Paese che spesso fatica a riconoscere il merito, fermarsi per dire ‘grazie’ a chi ha talento diventa non solo giusto, ma necessario».

L'appuntamento con la prossima, decima edizione del premio è già stato fissato e si terrà presso la prestigiosa Casa del Cinema a Roma, consolidando l'Alberto Sordi Family Award come un evento di riferimento per la promozione del talento e della cultura, sia a livello italiano che internazionale.