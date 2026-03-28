Ad Aldo Cazzullo, vicedirettore ad personam del Corriere, è stato conferito il riconoscimento “Testimone dell’Informazione” nell’ambito del Premio giornalistico Franco Marchiaro. La cerimonia si è tenuta il 27 marzo per la dodicesima edizione del premio, promosso dalle Fondazioni SolidAL Ets e Cassa di Risparmio di Alessandria. La motivazione ha evidenziato la sua capacità di «raccontare l’attualità» e «le grandi tappe della Storia», offrendo un approfondimento essenziale grazie a doti divulgative che rendono l'informazione accessibile e dimostrano duttilità nel giornalismo su carta stampata, digitale, televisione e libri best seller.

Il Premio Marchiaro: obiettivi e bando

Nato per onorare la memoria del giornalista alessandrino Franco Marchiaro, il premio è un riferimento per il giornalismo di qualità in Italia. Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha ribadito l’obiettivo di valorizzare un’informazione rigorosa e profonda. Il concorso è aperto ai giornalisti iscritti all’Ordine, che possono partecipare con articoli, foto, video e contenuti multimediali. Il premio si è rafforzato come appuntamento culturale, aprendosi alle nuove forme di informazione.

Cazzullo: carriera e riconoscimento

La carriera di Aldo Cazzullo spazia dal giornalismo alla televisione e alla saggistica. È passato al Corriere della Sera e conduce su La7 «Una giornata particolare», dedicata all'analisi dei grandi eventi storici.

Il suo ultimo libro, «Francesco, il primo italiano», è stato adattato anche per il teatro. Durante la cerimonia, Cazzullo ha ricevuto la Clessidra Venini di Casa Damiani e il Cappello Borsalino, simboli del premio. L'evento ha offerto una riflessione sul ruolo del giornalismo nell'illuminare il presente e custodire la coscienza civile del Paese.

Il premio Umberto Eco e l'informazione digitale

Un bando speciale in memoria di Umberto Eco, a dieci anni dalla scomparsa, è stato istituito per la dodicesima edizione del Premio Marchiaro. L'iniziativa si ispira alla critica di Eco del 2015 sui social media, da lui definiti amplificatori di «legioni di imbecilli». L'intento è valorizzare l'informazione di qualità diffusa sulle piattaforme digitali, come ricordato dal figlio Stefano Eco: «non sono scomparsi haters e sprovveduti, ma ci sono sempre più persone che fanno informazione di qualità su queste piattaforme e le vorremmo premiare».

La manifestazione, che si concluderà a ottobre, conferma la centralità del giornalismo responsabile e della memoria culturale. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.