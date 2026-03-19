Il Teatro Fusco di Taranto ha ospitato il secondo appuntamento del tour di Alessandro Quarta, violinista e compositore noto per la sua versatilità. L'evento ha visto la partecipazione del pianista Giuseppe Magagnino e dell'Orchestra Filarmonica 'Franco Caracciolo', diretta dal Maestro Cristian Lombardi. La tournée, organizzata dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica nell'ambito del progetto 'Circolazione musicale in Italia - Nuove Carriere' (sostenuto dal Ministero della Cultura), è partita da Salerno e toccherà altre sette città: Napoli, Catanzaro, Messina, Lamezia Terme, Terni, Noto e Mola di Bari.

"I Cinque Elementi": viaggio tra natura e introspezione

Il programma del concerto ruota attorno a 'Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere', elementi scelti da Alessandro Quarta come filo conduttore di un innovativo percorso musicale. L'opera, composta da sei brani, si apre con 'La Creazione', introduzione che simboleggia l'origine. Ogni elemento è rappresentato attraverso suggestioni sonore: la Terra è descritta come elegante e riflessiva; l'Acqua trae ispirazione dal mare di Otranto; l'Aria esprime movimento e respiro; il Fuoco unisce energia e forza distruttiva; mentre l'Etere assume il significato di preghiera e ringraziamento. Quarta ha dichiarato che il progetto nasce da un'esigenza personale di esprimere, tramite la musica, emozioni e riflessioni sulla vita, sottolineando sia la potenza positiva sia il potenziale distruttivo degli elementi naturali.

Alessandro Quarta: l'artista che supera i confini dei generi

Alessandro Quarta è riconosciuto dalla critica come una figura di rottura nel panorama musicale. Spesso definito un "genio del violino", l'artista è capace di abbattere i confini tra generi diversi, spaziando dal rock al jazz, dalla musica sinfonica al tango. Il tour rappresenta un'occasione per il pubblico di seguire un percorso appassionato e coinvolgente, che unisce esperienze artistiche e personali. L'iniziativa si inserisce nella stagione concertistica degli Amici della Musica 'Arcangelo Speranza', offrendo un'esperienza musicale unica e una riflessione sul rapporto uomo-natura.