Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato dal ministero della Cultura, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. In una dichiarazione ufficiale, Tortato ha motivato la sua scelta affermando: "A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado". La decisione segue il voto consultivo con cui è stata confermata la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del prestigioso teatro veneziano.

Nel suo intervento, Tortato ha voluto sottolineare "Si può essere in disaccordo, protestare, parlare di prassi violata, ma la nomina è lecita. Non è altrettanto lecito, o perlomeno corretto, che Colabianchi faccia sapere che la nomina è stata approvata all'unanimità dal Consiglio d'indirizzo, cosa mai avvenuta. Il Consiglio, sempre da Statuto, non ha alcun titolo per esprimersi in merito alle nomine artistiche".

Le motivazioni delle dimissioni

Le ragioni addotte da Tortato per le sue dimissioni vanno oltre la mera questione della nomina di Venezi. Il consigliere ha espresso critiche anche riguardo alla gestione complessiva del teatro e ai rapporti con le rappresentanze sindacali: "Visto che stiamo parlando della Fenice e non della bocciofila di Maerne (che non esiste, così non offendo nessuno), era assolutamente sensato sospendere il pagamento di quell'erogazione liberale sin quando non si avesse avuto la certezza che quei soldi sarebbero entrati in cassa".

Il contesto della nomina e le proteste

L’intera vicenda si inserisce in un clima di visibile tensione interna al Teatro La Fenice, già segnato da precedenti proteste da parte dei lavoratori. La nomina della direttrice musicale Beatrice Venezi era stata, infatti, contestata dai sindacati e da numerose maestranze, tra cui orchestrali e coristi. Tali contestazioni si erano manifestate in occasione della prima dell’opera Wozzeck, con uno sciopero che aveva portato all’annullamento degli spettacoli previsti per il 17 ottobre. Le proteste erano state motivate sia da ragioni di metodo, come l’imposizione della nomina senza un adeguato dialogo con le componenti interne, sia di contenuto, legate a un curriculum ritenuto non sufficiente.

In parallelo, il sindaco di Venezia e presidente della Fondazione, Luigi Brugnaro, aveva annunciato il ripristino del welfare – sospeso a novembre – con un investimento di 250 mila euro destinato a premi di Capodanno variabili tra 350 e 1.100 euro lordi. Brugnaro aveva giustificato tali azioni dichiarando comprensione per le reazioni emotive dei lavoratori, pur evitando un commento diretto alle affermazioni della direttrice musicale.