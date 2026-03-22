Alessio Boni porta sul grande schermo una rilettura contemporanea e minimalista di Don Chisciotte, il celebre cavaliere errante di Miguel de Cervantes. Il film, diretto da Fabio Segatori, è stato presentato in concorso alla diciassettesima edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival e arriverà nelle sale italiane dal 26 marzo, distribuito da Baby Films. Questa produzione, essenziale nei mezzi, esalta la figura dell'idealista per eccellenza, un visionario che, pur deriso, spinge alla riflessione sulle sue "folli" imprese e sulla ricerca di giustizia.

La genesi della storia cinematografica si colloca nel 1571, con un Miguel de Cervantes ferito a Lepanto e ricoverato a Messina. Tra febbre e allucinazioni, lo scrittore immagina l'incendio della biblioteca di Don Alonso Chichano, un uomo ossessionato dai romanzi cavallereschi che, privato dei suoi libri, decide di farsi cavaliere errante. Nasce così Don Chisciotte della Mancia, che elegge la contadina Dulcinea a sua dama ideale e trascina con sé Sancio Panza (interpretato da Fiorenzo Mattu), sedotto dalla promessa di un castello da governare.

L'idealismo di Don Chisciotte e il messaggio sociale secondo Alessio Boni

Secondo Alessio Boni, interprete del protagonista, Don Chisciotte è un "signore altolocato in pensione" che sceglie di dedicare la vita a migliorare il mondo, non per arricchirsi o acquisire potere, ma per "sistemarlo, rimetterlo in sesto e lasciarlo migliore".

L'attore si interroga: "Chi non vorrebbe avere un padre così?". Boni sottolinea come il suo personaggio, pur senza figli e con la sola compagnia di una governante, combatta per tutti, specialmente per gli ultimi, divenendo un simbolo di altruismo e impegno sociale.

L'attore, da sempre impegnato nel sociale, riflette sulla quasi totale scomparsa dello spirito chisciottesco nella società odierna. Ricorda figure come Ilaria Cucchi, che "ha avuto il coraggio di denunciare l’arma dei Carabinieri vincendo poi la causa e riscattando il fratello", quale raro esempio di idealismo. Boni critica aspramente le dinamiche di potere attuali: "se hai più soldi ti puoi permettere un avvocato bravo e vincere il processo", una situazione in cui "non è la legge a vincere, ma il potere".

Paesaggi mozzafiato e il contesto del Bif&st

Il film di Segatori è stato girato tra gli straordinari paesaggi dell'Alto Ionio, tra Basilicata e Calabria. Le riprese hanno toccato calanchi scavati dal vento, castelli medievali a picco sul mare, fiumare, spiagge incontaminate e distese arse dal sole, offrendo una cornice visiva di grande impatto che valorizza il patrimonio naturale del Sud Italia. Questa scelta scenografica rende la narrazione ancora più suggestiva e autentica.

“Don Chisciotte” è uno dei dieci titoli italiani in concorso nella sezione “Per il cinema italiano” del Bif&st, festival che si svolge dal 21 al 28 marzo 2026. La produzione ha beneficiato del sostegno del Ministero della Cultura, della Calabria Film Commission e della Lucana Film Commission, e della collaborazione con Rai Cinema.

Nel cast, oltre ad Alessio Boni, figurano Angela Molina (nel ruolo della governante), Marcello Fonte, Galatea Ranzi, Carlo De Ruggeri, Gabriella Bagnasco e Martina Molinaro. La presenza del film e il suo supporto istituzionale evidenziano l'impegno nella valorizzazione del cinema e dei territori del Mezzogiorno.

Il percorso artistico di Alessio Boni e le sue riflessioni

Boni ripercorre il suo percorso interpretativo, sottolineando l'importanza di ogni ruolo affrontato: da Caravaggio a Franco de “La bestia nel cuore”, fino a Walter Chiari. Quest'ultimo, in particolare, gli ha offerto un "viaggio davvero strepitoso", arricchendo la sua esperienza artistica. Riguardo alle sue preoccupazioni attuali, l'attore esprime inquietudine per "la violenza del potere che non rispetta più nessuna regola, neppure la Costituzione", una realtà "sotto gli occhi di tutti".

Il personaggio di Don Chisciotte, conclude Boni, trascende la figura dell'eroe tradizionale con "speroni dorati" e "spada luccicante". È un combattente per tutti, anche per i più deboli, e la sua vera vittoria risiede nella "battaglia dell’eternità". La sua figura è riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, testimoniando un impatto culturale e morale che perdura attraverso i secoli.