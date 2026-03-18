Il Teatro alla Scala di Milano presenta la terza produzione della sua Stagione di Balletto: un atteso trittico contemporaneo firmato da Wayne McGregor, Jean-Christophe Maillot e Ohad Naharin. In scena dal 18 al 28 marzo, l'evento vede Roberto Bolle protagonista nelle recite di apertura e rappresenta un importante debutto per il Corpo di Ballo scaligero, chiamato per la prima volta a interpretare i tre lavori in programma. Una serata benefica aggiuntiva è prevista il 31 marzo, riservata alla Fondazione Ospedale Niguarda.

Le opere in scena: ‘Chroma’, ‘Dov’è la luna’, ‘Minus 16’

Il trittico si apre con ‘Chroma’ di Wayne McGregor, che celebra il ventennale dalla sua creazione e debutta per la prima volta su un palcoscenico italiano. Questa coreografia, nota per energia e innovazione, rinnova la collaborazione tra McGregor e il direttore Frédéric Olivieri. Segue ‘Dov’è la luna’ di Jean-Christophe Maillot, in prima nazionale, che porta in scena una visione artistica profonda e delicata, coinvolgendo Roberto Bolle nelle prime rappresentazioni. Chiude la serata ‘Minus 16’ di Ohad Naharin, manifesto dell'originalità e del linguaggio di movimento innovativo del coreografo israeliano. Per la prima volta alla Scala, Naharin porta i ballerini a sfidare sé stessi, rompendo le barriere tra artista e spettatore in un'esperienza intensa e gioiosa.

Un nuovo banco di prova per il Corpo di Ballo scaligero

Questa produzione costituisce un significativo banco di prova stilistico per il Corpo di Ballo della Scala. Gli artisti si confrontano con l'originalità di tre autori contemporanei acclamati e influenti. La versatilità del balletto scaligero – dalle étoiles ai primi ballerini, ai solisti e fino alle nuove generazioni – viene esaltata nell'interpretazione di coreografie che celebrano il senso profondo dell'arte della danza, senza orpelli né sovrastrutture. L'iniziativa unisce novità e continuità, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente, dove creatività e innovazione sono al centro della scena.