La musica elettronica internazionale fa tappa a Vicenza mercoledì 8 aprile con un evento di grande risonanza: “Continuum – In the spirit of Ryuichi Sakamoto”. Il Teatro Comunale Città di Vicenza, nella sua Sala Maggiore, ospiterà l'unica data italiana di questo progetto che vede protagonisti due tra i compositori più visionari del panorama sonoro contemporaneo: Alva Noto e Christian Fennesz. L'appuntamento rappresenta un momento inedito e significativo per la città e per il teatro, offrendo un omaggio immersivo al leggendario pioniere giapponese Ryuichi Sakamoto, scomparso nel 2023.

Carsten Nicolai, noto come Alva Noto, è un compositore berlinese con oltre venticinque album pubblicati. È stato il principale collaboratore di Sakamoto, con cui ha firmato otto dischi e ha co-composto la colonna sonora di “The Revenant” di Alejandro González Iñárritu, candidata all’Oscar nel 2015. Il viennese Christian Fennesz è invece considerato a livello globale il padre della glitch music, genere che trasforma l'errore digitale e il rumore in linguaggio estetico. Anche lui ha avuto una stretta collaborazione con Sakamoto, realizzando tre dischi insieme e partecipando a numerose tournée condivise.

L'eredità artistica di Ryuichi Sakamoto

Il concerto dell'8 aprile è dedicato all'eredità di Ryuichi Sakamoto.

Compositore, pianista e pioniere della musica elettronica, fu il fondatore del leggendario collettivo Yellow Magic Orchestra alla fine degli anni Settanta, gruppo che anticipò di decenni l'estetica synth-pop e techno. Al grande pubblico è noto soprattutto per le musiche di film come “Merry Christmas, Mr. Lawrence” (1983), in cui recitò anche, e “L’Ultimo Imperatore” (1987) di Bernardo Bertolucci, che gli valse l'Oscar, il Golden Globe e il Bafta. Fino agli ultimi giorni della sua vita, segnati dalla malattia, Sakamoto non smise mai di comporre, lasciando un patrimonio artistico che Alva Noto e Christian Fennesz, suoi fraterni collaboratori e amici, si propongono di onorare e portare avanti con questo progetto.

Il progetto “Continuum” non si limita alla performance sonora, ma integra immagini e scenografia per creare un ambiente immersivo. In questo contesto, la ricerca elettronica contemporanea dialoga con l'eredità artistica di Sakamoto, offrendo un'occasione unica per ascoltare dal vivo due figure chiave della sperimentazione sonora che hanno profondamente influenzato il linguaggio elettronico negli ultimi decenni.

Dettagli e biglietti per l'evento a Vicenza

L'appuntamento si terrà presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza, struttura inaugurata nel 2007 e riconosciuta per ospitare programmazioni multidisciplinari e eventi di caratura internazionale. L'accoglienza di questa unica tappa italiana del tour dedicato a Sakamoto rafforza il ruolo dell'istituzione come centro culturale di riferimento.

I biglietti sono disponibili in tre fasce di prezzo: Settore A a 57,00 €, Settore B a 51,50 € e Settore C a 44,50 €. L'acquisto è possibile online su www.tcvi.it e Ticketone, o direttamente presso la biglietteria del teatro. Sono accettate anche Carta Cultura e Carta Docente. L'esclusività di questa data italiana rende l'evento vicentino un punto di riferimento per gli appassionati di musica contemporanea a livello nazionale.