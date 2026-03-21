In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il 21 marzo 2026, l’Auditorium Parco della Musica di Roma ha ospitato l’annuncio dei dodici libri finalisti in gara per il Premio Strega Poesia 2026. L’evento si è svolto nell’ambito di Libri Come – festa del Libro e della Lettura, un appuntamento culturale di rilievo nella capitale. La selezione della cosiddetta “dozzina” rappresenta un momento cruciale per questo riconoscimento, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione, consolidando la sua rilevanza nel panorama letterario italiano.

I dodici candidati sono stati scelti con cura da un Comitato scientifico di alto profilo, composto da figure autorevoli del mondo della poesia e della critica: Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta.

Questo comitato ha esaminato un totale di 138 volumi pubblicati nell’ultimo anno, selezionando solo dodici opere per accedere alla fase successiva del concorso, che culminerà con la proclamazione della cinquina definitiva. Le opere finaliste provengono da case editrici di prestigio e portano la firma di autori già riconosciuti e apprezzati nel panorama della poesia italiana contemporanea. La “dozzina” comprende:

Alberto Bertoni con “Semplici abbandoni” (Einaudi)

Vito M. Bonito con “Firmamento (1990‑2025)” (Argolibri)

Franco Buffoni con “Poesie 1975‑2025” (Mondadori)

Azzurra D’Agostino con “Cosmic Latte” (Marcos y Marcos)

Sofia Fiorini con “Il passero bianco” (Vallecchi)

Carmen Gallo con “Procne Machine” (Einaudi)

Federico Italiano con “Godzilla e altre poesie” (Guanda)

Isabella Leardini con “Maniere nere” (Mondadori)

Fabrizio Lombardo con “La linea spezzata” (Donzelli)

Le prossime tappe del Premio Strega Poesia 2026

Il percorso del Premio Strega Poesia 2026 proseguirà con diversi appuntamenti significativi.

Tutti i dodici finalisti saranno protagonisti il 10 aprile 2026 a Roma, in occasione della ventesima edizione di “Ritratti di Poesia”. Questo evento, negli ultimi anni, ha saputo rinnovare l’attenzione verso la poesia contemporanea e i suoi protagonisti, offrendo una piattaforma importante per l’incontro tra autori e pubblico. L’atteso annuncio della cinquina finalista è fissato per il 16 maggio, e avverrà durante il prestigioso Salone internazionale del Libro di Torino. La serata conclusiva, che vedrà la proclamazione del vincitore assoluto, si terrà il 13 ottobre alla Casa dell’Architettura di Roma, situata all’interno del suggestivo complesso monumentale dell’Acquario Romano. Questo calendario scandisce i momenti chiave che accompagneranno lettori, autori e operatori del settore fino all’assegnazione del prestigioso riconoscimento.

Il Premio Strega Poesia: un riconoscimento in crescita

Istituito nel 2023 come ampliamento del più noto Premio Strega per la narrativa, il Premio Strega Poesia è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci in collaborazione con BPER Banca. Si è affermato rapidamente come uno dei principali appuntamenti dedicati alla poesia nel panorama culturale italiano. Fin dalle sue prime edizioni, la formula del premio ha previsto un Comitato scientifico composto da poeti, critici e studiosi, affiancato da una giuria incaricata di selezionare sia la dozzina che la cinquina dei finalisti, fino alla scelta del vincitore finale. Le cerimonie di premiazione si svolgono tradizionalmente in luoghi culturali di rilievo a Roma, sottolineando l’importanza di promuovere nuove voci poetiche e di valorizzare la produzione contemporanea sia a livello nazionale che internazionale.

Le passate edizioni hanno registrato una crescente partecipazione da parte di case editrici e autori, un segnale evidente della vitalità del panorama poetico e dell’interesse sempre vivo del pubblico e della critica verso questa forma d’arte.