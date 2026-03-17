La quattordicesima edizione del Premio Sila entra nel vivo con l'annuncio dei dieci libri finalisti, svelati durante una conferenza stampa tenutasi nella sede della Fondazione Premio Sila, nel centro storico di Cosenza. Questo appuntamento, tra i più attesi nel panorama letterario del Mezzogiorno, pone nuovamente l'attenzione sulla letteratura contemporanea italiana.

La rosa dei dieci titoli selezionati include opere di spicco del panorama editoriale: “Il coccodrillo di Palermo” (La nave di Teseo) di Roberto Andò; “C’è molta speranza” (Guanda) di Nicola H.

Cosentino; “Autoritratto: Istruzioni per sopravvivere a Palermo” (Sellerio) di Davide Enia; “L’estate che ho ucciso mio nonno” (Bollati Boringhieri) di Giulia Lombezzi; “Col buio me la vedo io” (Einaudi) di Anna Mallamo; “Cartagloria” (Adelphi) di Rosa Matteucci; “Platone una storia d’amore” (Feltrinelli) di Matteo Nucci; “Cose umane” (Einaudi) di Antonio Pascale; “La ragazza di Savannah” (Mondadori) di Romana Petri; e “La finestra sul porto” (Feltrinelli) di Claudio Piersanti.

Il presidente della Fondazione, Enzo Paolini, ha sottolineato come la selezione abbia mirato a individuare libri che non solo narrassero storie, ma che offrissero un ritratto di un Paese in movimento, con le sue contraddizioni, ferite e bellezze.

“Questa decina ci sembra rappresenti bene l’Italia di oggi: frammentata, certo, ma piena di energie narrative straordinarie”, ha dichiarato Paolini. La direttrice del Premio, Gemma Cestari, ha evidenziato i criteri di scelta, privilegiando la qualità della scrittura e la capacità degli autori di intercettare i grandi temi del nostro tempo. “Che si parli di filosofia antica o di violenza familiare, di mafia o di desideri inconfessabili, ciò che conta è la profondità dello sguardo. E in questa decina gli sguardi sono molti e tutti originali”, ha aggiunto Cestari.

La Fondazione Premio Sila e il percorso verso il vincitore

La Fondazione Premio Sila, promotrice di uno dei primi riconoscimenti letterari nati nel Mezzogiorno, riveste un ruolo cruciale nel panorama culturale nazionale.

La sua sede, situata in via Salita Liceo nel cuore del centro storico di Cosenza, è il fulcro degli eventi legati alla manifestazione. L'evento attira ogni anno l'attenzione di figure di spicco del mondo letterario, tra cui i giurati Valerio Magrelli, Emanuele Trevi e Nicola Lagioia, il cui contributo è fondamentale nel processo di selezione delle opere.

L'annuncio della decina segna l'inizio di un percorso articolato, che prevede una serie di incontri e dibattiti con gli autori, culminando nella scelta dei cinque finalisti e, successivamente, del vincitore del Premio Sila. Questo processo genera un'intensa partecipazione culturale a Cosenza, coinvolgendo istituzioni, studenti e il pubblico in un dialogo intergenerazionale che arricchisce il tessuto culturale locale.

Storia e impatto del Premio Sila: un faro culturale

Nato nel 1949, il Premio Sila è stato istituito con la missione di promuovere il dibattito culturale e sostenere la scrittura di qualità, in particolare nel Sud Italia. Dopo un periodo di sospensione, l'attività del Premio è stata ripresa con rinnovato slancio nel 2010, consolidando la sua posizione come punto di riferimento a livello nazionale. Nel corso degli anni, il Premio Sila si è distinto per la sua capacità di rinnovare la tradizione dei riconoscimenti letterari, contribuendo significativamente alla valorizzazione dell'economia culturale non solo di Cosenza, ma dell'intero Mezzogiorno.

La conferenza stampa di presentazione dei finalisti dà il via, ogni anno, a un ciclo di eventi che includono incontri diretti con gli autori e momenti di confronto con il pubblico.

La presenza costante di figure dirigenziali qualificate, come il presidente Paolini e la direttrice Cestari, insieme ai giurati di fama nazionale, conferma il profondo impegno della Fondazione nel mantenere vivo il dialogo culturale, rafforzando l'identità e il patrimonio letterario italiano attraverso una selezione attenta e partecipata delle opere in concorso.