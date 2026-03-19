La settima edizione del Premio Costa Smeralda 2026, un appuntamento di rilievo nel panorama letterario nazionale, ha annunciato il 19 marzo 2026 le terne finaliste per le categorie Narrativa e Saggistica. I vincitori assoluti saranno proclamati sabato 18 aprile al Conference Center di Porto Cervo, durante la cerimonia pubblica di premiazione che si terrà nella rinomata località sarda.

Per la sezione Narrativa, la giuria ha selezionato tre opere di spicco: “Il custode” di Niccolò Ammaniti (Einaudi), “Cuore capovolto” di Paola Barbato (Neri Pozza) e “L’idiota di famiglia” di Dario Ferrari (Sellerio).

Nella categoria Saggistica, i finalisti sono “La vita che brucia” di Edoardo Camurri (Timeo), “Il canto delle sirene” di Adriana Cavarero (Castelvecchi) e “Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri” di Andrea Moro (La Nave di Teseo). Questi libri rappresentano la ricchezza e la diversità della produzione letteraria italiana contemporanea.

La giuria, incaricata di decretare i vincitori, è presieduta da Stefano Salis e composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio. L'iniziativa è promossa dal Consorzio Costa Smeralda, con il fondamentale sostegno di Smeralda Holding.

Riconoscimenti speciali e il contesto dell'edizione 2026

La conferenza stampa di presentazione, svoltasi a Milano, ha visto la partecipazione di Renzo Persico e Mario Ferraro, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda, insieme al direttore artistico Stefano Salis.

L'edizione 2026 del premio prevede anche importanti riconoscimenti aggiuntivi: il Premio Internazionale sarà conferito allo scrittore spagnolo Javier Cercas, mentre il Premio Speciale andrà a Giuseppe Lai, già comandante dell’Amerigo Vespucci, storico veliero della Marina italiana.

L'assegnazione di questi premi a personalità di rilievo europeo e nazionale sottolinea la missione del Premio Costa Smeralda di promuovere un dialogo culturale ampio e di valorizzare figure che incarnano valori di impegno e innovazione, sia nel panorama letterario che nella società civile.

Il Premio Costa Smeralda: un punto fermo nella cultura

Fin dalla sua fondazione, il Premio Costa Smeralda si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più significativi a livello regionale e nazionale, contribuendo a consolidare la posizione di Porto Cervo come polo culturale contemporaneo.

Ogni anno, l'evento attrae scrittori, editori, operatori culturali e un vasto pubblico, evidenziando il ruolo di aggregatore culturale svolto dal Consorzio Costa Smeralda. L'edizione 2025, ad esempio, ha esplorato nuove tematiche, ponendo l'accento sul dialogo tra scrittura e arte e sulla collaborazione con importanti personalità artistiche e letterarie.

Il Conference Center di Porto Cervo funge da cornice privilegiata per la cerimonia di premiazione, simboleggiando l'apertura internazionale e il profondo radicamento locale dell'iniziativa. Lo scenario del Nord-Est della Sardegna amplifica l'incontro tra tradizione, innovazione e impegno culturale. L'attesa per i vincitori di questa nuova edizione testimonia il crescente interesse verso una manifestazione che restituisce centralità al libro e agli autori italiani ed europei.