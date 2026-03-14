Il 17 marzo arriva nelle librerie il volume 'Opere scelte' di Antonio Pennacchi, nuovo titolo della prestigiosa collana Meridiani Mondadori. La curatela è affidata a Giuseppe Iannaccone e il volume, di 1.500 pagine, include una testimonianza di Antonio Franchini. L’antologia pone al centro uno degli autori più discussi della letteratura italiana contemporanea, scomparso nel 2021 all’età di settantuno anni.

L’opera presenta quattro romanzi – 'Mammut' (1994), 'Palude' (1995), 'Il fasciocomunista' (da cui è stato tratto il film 'Mio fratello è figlio unico' di Daniele Luchetti) e il primo capitolo di 'Canale Mussolini', vincitore del Premio Strega 2010 – oltre ai racconti 'Marco' e 'Manara' tratti da Shaw 150.

La casa editrice sottolinea come questi testi siano “Impregnati di una personalissima miscela di potenza affabulatoria, cultura storico-letteraria e sanguigna attitudine di polemista”.

Pennacchi, originario di Latina dove nacque nel 1950, è noto per un percorso umano e artistico fuori dagli schemi: impegnato fin da giovane in politica e operaio fino a cinquant’anni, ha raccontato nelle sue opere alcuni dei nodi fondamentali della storia italiana, dando voce al rapporto tra dimensione individuale, impegno sociale e memoria civile.

Un tributo a Pennacchi e alla città di Latina

L’ingresso di Pennacchi nella collana dei Meridiani viene celebrato come un riconoscimento alla sua centralità nella narrativa italiana, ma anche come tributo alla città di Latina.

La prima presentazione del volume è in programma giovedì 19 marzo alle 18 nel foyer del teatro comunale Gabriele D’Annunzio, presso il Palazzo della Cultura di Latina. L’evento vedrà gli interventi del curatore Giuseppe Iannaccone, di Antonio Franchini, Luciano Lanna, Lorenzo Pavolini e di Alice Urciuolo, coordinato da Maria Antonietta Garullo.

Il sindaco Matilde Celentano, protagonista dei saluti istituzionali insieme ai familiari dello scrittore, ha affermato che Pennacchi è “l’architetto letterario di Latina” che “ha dato dignità storica e mitologica alle radici della città portando la sua identità dal contesto periferico al centro del dibattito culturale nazionale”. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Latina con l’associazione Amici di Antonio Pennacchi, assume un valore simbolico, poiché Latina ha profondamente ispirato l’immaginario dell’autore, divenendo nei suoi romanzi e racconti spazio narrativo e memoria collettiva nazionale.

Percorso narrativo e riconoscimenti

Le opere selezionate per il Meridiano testimoniano le diverse fasi della produzione dello scrittore: 'Mammut' segna il suo esordio letterario, seguito da 'Palude' e dal romanzo generazionale 'Il fasciocomunista'. Il volume include anche il primo capitolo di 'Canale Mussolini', romanzo che ha raggiunto il massimo riconoscimento italiano con la vittoria del Premio Strega nel 2010 e che si distingue per il racconto delle vicende della bonifica e del popolamento delle terre pontine. I racconti 'Marco' e 'Manara', tratti da Shaw 150, evidenziano ulteriormente la varietà tematica e stilistica di Pennacchi.

Con questa pubblicazione, il ruolo di Pennacchi come narratore e testimone delle trasformazioni civili, politiche e identitarie del Paese viene definitivamente riconosciuto e valorizzato. Latina, quale luogo di nascita e principale scenario narrativo, viene a sua volta celebrata, divenendo parte integrante del dibattito culturale nazionale e luogo simbolico di memoria e letteratura.