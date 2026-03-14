Il Centro Saint-Benin di Aosta inaugura il 21 marzo la mostra "Mario Giacomelli. Oltre il visibile", un'esposizione dedicata a uno dei fotografi italiani più influenti del Novecento. L'artista, Mario Giacomelli (1925-2000), è riconosciuto per aver sviluppato un linguaggio fotografico originale, capace di unire contrasti visivi e forti note espressionistiche. La mostra, aperta fino al 13 settembre, si propone di restituire al pubblico la complessità di una ricerca artistica che travalica i confini del realismo neorealista, con un allestimento concepito secondo una logica non cronologica, cara all'artista stesso.

Un percorso visivo tra poesia e materia

L'esposizione si articola in tre sezioni che presentano oltre 150 immagini, tra cui stampe vintage, provini, manoscritti e poesie dell'autore. Le opere sono organizzate per affinità poetiche, tematiche e formali, evitando una successione biografica per invitare il visitatore a immergersi in un intreccio di visioni e rimandi. Emergono così i nuclei più significativi della produzione giacomelliana, evidenziando come l'artista sia riuscito a trasformare scene di vita quotidiana—dall'ambiente di un ospizio a quello di un seminario, fino ai paesaggi rurali—coniugando documentazione e invenzione per dare forma a fotografie che diventano vere e proprie visioni interiori.

Le immagini in mostra testimoniano una ricerca che, partendo da situazioni concrete, supera il dato visibile per aderire a una poetica personale e universale. Il suo "realismo magico", come definito nella presentazione ufficiale, superava la visione neorealista della fotografia italiana, arricchendola di un espressionismo intimo e materico. L'allestimento, infatti, accosta le opere secondo rimandi visivi e tematici piuttosto che secondo una scansione cronologica, una modalità particolarmente congeniale all'artista.

La mostra al Centro Saint‑Benin

La mostra, curata da Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Biondi Giacomelli, nasce dalla collaborazione tra Electa e l'Archivio Mario Giacomelli. Installata negli spazi storici del Centro Saint‑Benin, in via Festaz 27 ad Aosta, l'esposizione rientra in un programma pluriennale dedicato ai grandi nomi dell'arte italiana e internazionale.

Il Centro, noto per l'attenzione verso la fotografia contemporanea, offre ai visitatori orari di ingresso dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con chiusura il lunedì. I biglietti hanno un costo di 8 euro (ridotto 6 euro).

Il Centro Saint‑Benin, affermatosi come uno dei principali spazi espositivi della regione Valle d’Aosta, ospita eventi di rilievo nazionale e internazionale. La selezione di circa 180 immagini per questa esposizione, tra fotografie, provini e materiali manoscritti, offre agli spettatori la possibilità di esplorare il percorso visivo e poetico di Giacomelli, con particolare attenzione alla sua capacità di rendere il quotidiano simbolo di una visione universale.

Il linguaggio fotografico di Mario Giacomelli

Mario Giacomelli, originario di Senigallia, ha contribuito in modo decisivo all’affermazione della fotografia come arte autonoma in Italia. Il suo lavoro rifiuta il rigore del reportage classico e l’estetica del realismo lirico, optando per una fusione tra testimonianza e trasfigurazione della realtà. Tra le sue serie più note, visibili nell’esposizione di Aosta, vi sono le celebri immagini sui paesaggi marchigiani e il ciclo realizzato negli ospizi e nei seminari, opere in cui il bianco e nero diventa strumento di indagine esistenziale. L'approccio di Giacomelli ha permesso alla fotografia italiana di superare la funzione testimoniale, affermando una forza poetica e una densità espressiva riconosciute a livello internazionale.

La mostra rappresenta dunque un'occasione per riscoprire la complessità del linguaggio fotografico giacomelliano e per visitare uno dei più importanti centri espositivi della Valle d’Aosta, in un periodo che si preannuncia ricco di eventi culturali di grande interesse.