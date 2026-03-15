La mostra 'Diagrams', ideata dallo studio di ricerca e design AMO/OMA, fondato da Rem Koolhaas, ha aperto le proprie porte il 14 marzo 2026 nella suggestiva cornice di Prada Rong Zhai a Shanghai. L’esposizione, visitabile fino al 21 giugno, si sposta in Cina dopo un primo debutto alla Fondazione Prada a Venezia (maggio-novembre 2025), confermando l’attenzione di Prada per progetti culturali internazionali e il ruolo trainante della Fondazione nella ricerca visiva e architettonica.

Il ruolo dei diagrammi nella comunicazione e nella cognizione

La mostra si distingue per l’approfondimento del ruolo dei diagrammi come strumenti essenziali per la comunicazione dei dati.

Il percorso espositivo mette in evidenza come questi elementi grafici siano capaci di generare significati e favorire la comprensione, influenzando la percezione del pubblico. Il tema centrale è il valore del diagramma non solo come rappresentazione grafica, ma come agente attivo nel modellare il pensiero, i comportamenti e il dibattito pubblico. Viene sottolineato come tali strumenti siano onnipresenti nei processi analitici che consentono di interpretare, organizzare e trasformare la realtà. In mostra sono proposte sezioni che esaminano il rapporto tra cognizione umana, conoscenze scientifiche e culturali, e i processi di produzione e circolazione del sapere visivo e concettuale.

Prada Rong Zhai: un palcoscenico per la cultura internazionale

Prada Rong Zhai, storica residenza shanghaiese restaurata dalla maison, si è affermata come punto di riferimento per lo sviluppo di progetti culturali internazionali in Asia. La scelta di ospitare 'Diagrams' in questo spazio riflette l’impegno di Prada nella promozione dell’arte contemporanea e della ricerca sui linguaggi visivi. Dal 2011 la Fondazione Prada ha intensificato i rapporti con il territorio cinese attraverso esposizioni, progetti di ricerca interdisciplinare e partnership. L’arrivo di 'Diagrams' a Shanghai connette l’esperienza veneziana con il contesto dinamico della metropoli asiatica, offrendo un’occasione di confronto su tematiche legate ai nuovi modi di visualizzare e comprendere la complessità del presente.

Prada Rong Zhai, dopo un attento restauro, accoglie esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, sostenendo dialoghi tra oriente e occidente.

AMO/OMA: l’indagine sui linguaggi della conoscenza

AMO è la piattaforma di ricerca multidisciplinare dello studio OMA guidato dall’architetto Rem Koolhaas. Il progetto 'Diagrams' nasce come tappa di una più ampia indagine sui mezzi grafici e cognitivi che influenzano la nostra esperienza della realtà. Nel percorso espositivo, i visitatori sono invitati a riflettere sulla natura del diagramma come “agente visivo”: “Diagrams invita i visitatori a riconsiderare le strutture visive come agenti attivi nella formazione di pensiero, comportamento e dibattito pubblico.” L’esposizione si articola in sezioni tematiche legate all’ambiente costruito, al corpo, alle risorse, al concetto di verità e di valore, offrendo una panoramica su come la rappresentazione visiva intervenga nei processi decisionali e nelle dinamiche sociali.

A partire dalla presentazione avvenuta nel 2025 a Venezia, 'Diagrams' si è posizionata come momento di riflessione internazionale sulla trasmissione della conoscenza, rafforzando il legame tra le attività culturali promosse dalla Fondazione Prada e il dibattito globale sui linguaggi della contemporaneità.