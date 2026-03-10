Mercoledì, Francesca Archibugi sarà presente al Circolo dei lettori per l’incontro “Premio Match. Dal libro allo schermo”. L’iniziativa, ideata dalla Regione Piemonte insieme alla Fondazione Circolo dei lettori e Film Commission Torino Piemonte, mira a creare “un ponte tra narrativa contemporanea e produzione audiovisiva”. L’obiettivo è valorizzare giovani autori e il territorio piemontese attraverso nuove opportunità di adattamento cinematografico.

La regista ha sottolineato come “quando si affrontano i grandi capolavori, come è capitato a me con La storia di Elsa Morante oppure Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, è sempre meglio il libro”.

Aggiunge: “A volte si usano i libri come spunti… Il libro è uno spunto, altre volte un’opera a cui bisogna essere integralmente fedeli. Devi sentire quel libro come qualcosa che avresti potuto scrivere tu. Un libro può diventare il tuo film”.

Archibugi ha poi raccontato: “La Storia di Elsa Morante era il libro della mia vita, il mio preferito nell’adolescenza. In questo caso l’approccio è diverso… bisogna trovare il modo per appropriarsene e farne un racconto cinematografico”. E aggiunge: “Non sono regole generali sulla trasposizione cinematografica… tutte le volte il meglio è una cosa diversa. Il pubblico? Ho sempre in mente una platea di persone che conosco e che stimo, non sono i lettori, magari anche persone che non ci sono più”.

Infine, Archibugi cita titoli che le piacerebbe trasporre sullo schermo: “Lessico familiare” di Natalia Ginzburg e “I sentieri dei nidi di ragno” di Calvino, precisando che “nell’immediato però non ho nulla in programma”.

Il Premio Match Piemonte: tra narrativa e audiovisivo

La Regione Piemonte ha lanciato la prima edizione del “Premio Match Piemonte. Dal libro allo schermo”, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Film Commission Torino Piemonte. Il bando, aperto dal 24 novembre 2025, è rivolto ad autrici e autori under cinquanta e seleziona un’opera narrativa edita tra gennaio 2023 e gennaio 2026 con potenziale di trasposizione cinematografica ambientata in Piemonte. Il progetto mira a sostenere storie trasformabili in immagini e a promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario regionale.

Al vincitore è riservato un riconoscimento economico di tremila euro e la possibilità di presentare l’opera a una platea selezionata di produttori cinematografici e televisivi. È prevista inoltre la realizzazione di un cortometraggio “pilota-teaser” del valore massimo di sessantamila euro, pensato come passo verso un possibile lungometraggio o serie tv. La partecipazione è gratuita, aperta agli editori italiani che possono proporre fino a due opere, incluse graphic novel e raccolte di racconti, purché firmate da autori under cinquanta e ambientate (o facilmente adattabili) al Piemonte.

Le candidature, inizialmente previste entro il 30 gennaio 2026, sono state prorogate fino al 15 febbraio 2026.

I lavori della giuria si svolgeranno tra febbraio e marzo, mentre la cerimonia di premiazione è programmata per il 15 aprile 2026. Durante la presentazione del premio al Circolo dei lettori, rappresentanti istituzionali come Beatrice Borgia, presidente di Film Commission Torino Piemonte, e Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori, hanno evidenziato come l’iniziativa costituisca un investimento sulla filiera culturale e un laboratorio tra parole e immagini.

Contesto culturale e territorio

L’iniziativa si inserisce nel solco di una tradizione culturale consolidata in Piemonte, regione in cui convivono vivacità letteraria e dinamismo audiovisivo. Il Premio Match Piemonte rappresenta un laboratorio unico nel panorama nazionale, volto a rafforzare la contaminazione tra editoria e cinema.

Attraverso la valorizzazione di opere narrative ad alto potenziale visivo, l’iniziativa punta a stimolare il dialogo tra giovani creativi, produttori e istituzioni culturali, promuovendo al contempo il territorio piemontese come ambientazione fertile e identitaria per nuove storie.

Con la presenza di Francesca Archibugi al Circolo dei lettori, l’appuntamento segna un momento significativo di confronto tra professionisti del cinema e protagonisti dell’editoria, confermando il ruolo del Piemonte come spazio di sinergia creativa e culturale.