Durante la suggestiva cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, lo stadio Meazza ha ospitato un momento di profonda risonanza, divenuto subito iconico per l’incontro tra il mondo della moda e quello dello sport. Sessanta modelle, suddivise in tre gruppi distinti, hanno sfilato indossando completi pantalone monocromatici nei colori verde, bianco e rosso, ricreando una vibrante rappresentazione del tricolore italiano. Questa “bandiera umana”, ideata dal compianto Giorgio Armani, ha preceduto l’ingresso della portabandiera Vittoria Ceretti, catturando l’attenzione globale e fissando nell’immaginario collettivo un nuovo, potente manifesto dell’eleganza italiana nel mondo.

L’iniziativa ha saputo sottolineare la profonda e duratura passione che la moda italiana nutre da sempre per lo sport.

Protagonista indiscusso di questo evento è stato Giorgio Armani, riconosciuto come uno dei massimi maestri dell’eleganza a livello internazionale. Non solo autore di questa indimenticabile iconografia tricolore, Armani aveva anche disegnato le divise ufficiali indossate dalla squadra olimpica italiana, creazioni che la prestigiosa rivista statunitense WWD aveva già indicato tra le più eleganti dell’intera rassegna. La cerimonia è stata ulteriormente intrisa di emozione dalla presenza, sulle tribune, di un grande ritratto dello stilista, scomparso il 4 settembre precedente all’inizio dei Giochi, un omaggio che ha reso il tributo ancora più sentito e significativo.

L’immagine delle modelle che incedevano nel Meazza, precedendo l’imponente Vittoria Ceretti con il vessillo, è stata unanimemente identificata come uno dei passaggi più emozionanti e celebrati della serata inaugurale.

L’impatto della moda italiana nella cerimonia d’apertura

La cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 allo stadio Meazza ha rappresentato un crocevia di espressioni artistiche, con la moda e lo sport in primo piano. La scelta di affidare a Giorgio Armani sia la visione della “bandiera umana” sia la realizzazione delle divise ufficiali degli atleti ha testimoniato la volontà del comitato organizzatore di valorizzare le eccellenze italiane riconosciute globalmente, capaci di incarnare i valori olimpici di unità e spirito nazionale.

Armani aveva già consolidato il suo legame con il mondo dello sport in precedenti collaborazioni per grandi competizioni internazionali, dimostrando la sua abilità nel tradurre valori come rigore, eleganza e appartenenza attraverso il design di capi iconici.

La presenza di una “bandiera vivente” composta da sessanta modelle ha riaffermato la centralità del tricolore quale simbolo di identità condivisa e di orgoglio nazionale, un messaggio amplificato dalla risonanza globale di un evento come le Olimpiadi. La cerimonia di Milano Cortina si è distinta per l’originalità scenografica e la profonda portata emozionale degli allestimenti, destinati a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva, sia italiana che internazionale.

Giorgio Armani: un’eredità tra eleganza e sport

Giorgio Armani, la cui immagine campeggiava tra le tribune dello stadio durante la cerimonia, non fu solo uno stilista di fama mondiale, ma anche un ambasciatore dello stile italiano nelle manifestazioni sportive internazionali. Nato a Piacenza nel 1934, Armani si affermò a Milano a partire dagli anni Settanta, contribuendo in modo decisivo a trasformare la città in una delle capitali mondiali della moda. Il suo profondo rapporto con lo sport si concretizzò già negli anni Ottanta, quando iniziò a firmare divise per diverse squadre e federazioni sportive, fino a giungere a importanti collaborazioni olimpiche. Nel corso della sua carriera, Armani dimostrò ripetutamente come sport e moda fossero espressioni integrabili di cultura materiale e identità collettiva, come evidenziato dalla sua scelta di coordinare, per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sia le divise degli atleti sia la sfilata delle modelle durante la cerimonia inaugurale.

La notte dell’8 febbraio 2026 allo stadio Meazza, con la sfilata tricolore delle modelle e la presenza della portabandiera Vittoria Ceretti, si inserisce così tra i ricordi più iconici legati alla rappresentazione dell’eleganza italiana nel mondo. Il tributo a Giorgio Armani, con il grande ritratto sugli spalti, ha testimoniato l’impatto duraturo che il suo lavoro ha avuto e continua ad avere, sia nel settore della moda sia nell’immagine pubblica della nazione, in contesti di risonanza mondiale come i Giochi Olimpici Invernali.