Il Ministero della Cultura (MiC) ha annunciato uno stanziamento di tre milioni di euro destinato a progetti di acquisizione, committenza e produzione di nuove opere per musei e spazi espositivi, sia pubblici che privati, in Italia. Il nuovo bando, pubblicato il 12 marzo 2026, si rivolge a realtà riconosciute come musei o luoghi di cultura di interesse pubblico, con l'obiettivo di sostenere e promuovere la natura partecipativa e sperimentale dell’arte contemporanea nel Paese.

L'iniziativa finanzia sia l'acquisto di opere realizzate da artisti italiani e stranieri viventi, sia la realizzazione di nuove commissioni artistiche, mirando ad arricchire e aggiornare le collezioni esistenti.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 23 aprile 2026. Questa misura rappresenta un'opportunità significativa per il settore, come confermato dal Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiC, Angelo Piero Cappello, il quale sottolinea come essa confermi l'attenzione del Ministero per lo sviluppo delle pratiche innovative nell'ambito della creatività contemporanea, offrendo nuove prospettive di crescita per il sistema museale italiano.

Obiettivi e criteri del bando per l’arte contemporanea

Il bando è stato concepito per incentivare nuove produzioni e l'ampliamento delle raccolte museali attraverso interventi mirati. Questi includono sia l'incremento delle collezioni permanenti sia l'introduzione di progetti speciali, site-specific e temporanei.

I destinatari sono istituti che operano come musei, fondazioni o spazi espositivi riconosciuti. L'iniziativa valorizza la possibilità di coinvolgere artisti emergenti e affermati, sia italiani sia internazionali, ponendo l'accento sulla qualità delle proposte e sull'attualità della scena contemporanea.

Particolare attenzione è riservata alle modalità di coinvolgimento del pubblico e alla dimensione partecipativa dei progetti presentati. Le richieste di finanziamento dovranno essere accompagnate da progetti dettagliati e da criteri di valutazione orientati all'innovazione e all'impatto culturale sulle realtà di riferimento. L'investimento si configura come un segnale importante nel contesto delle politiche culturali nazionali, contribuendo alla crescita e all'aggiornamento delle raccolte museali del Paese.

Il ruolo della Direzione Generale Creatività Contemporanea e il contesto dei musei italiani

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC riveste un ruolo centrale nella promozione dell'arte attuale, coordinando bandi e iniziative che hanno favorito l'ampliamento delle collezioni di musei statali e di istituzioni private d'eccellenza. Il sostegno pubblico promuove la presenza di opere rilevanti nei principali musei italiani, arricchendo l'offerta culturale delle rispettive città.

La rete di musei pubblici e privati dedicati all'arte contemporanea in Italia è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio artistico più recente. Le politiche di acquisizione consentono alle istituzioni italiane di allinearsi alle tendenze internazionali e di presentare al pubblico opere che riflettono le sfide, le sensibilità e le innovazioni del nostro tempo. Il nuovo bando rappresenta, quindi, un ulteriore strumento per consolidare il ruolo dinamico dei musei d’arte contemporanea italiani nello scenario europeo.