Dal 18 marzo al 6 settembre 2026, il Chiostro del Bramante di Roma accoglie “Flowers. Meravigliosa Natura”, una grande mostra che prosegue il fortunato percorso espositivo avviato con “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale”. Questo nuovo capitolo amplia la sua prospettiva, spostando l'attenzione dal fiore come elemento simbolico alla natura nella sua totalità, intesa come un universo organico e in costante mutamento. Il percorso espositivo mette in dialogo forme vegetali e animali, elementi marini e molteplici specie, evidenziando un equilibrio dinamico.

L'esposizione propone un confronto stimolante tra opere antiche e contemporanee, includendo creazioni realizzate con le più recenti tecnologie e l’intelligenza artificiale. La mostra riunisce artisti di fama nazionale e internazionale, presentando lavori che spaziano dal Seicento fino ai giorni nostri, arricchiti da significativi prestiti provenienti da prestigiose collezioni italiane, tra cui la Biblioteca Casanatense, la Villa Medicea di Poggio a Caiano, il Museo della Natura Morta, la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e il Museo Civico di Zoologia di Roma.

Il percorso espositivo si articola in tre macrosezioni fondamentali: “Arte ed ecologia”, “Arte e scienza” e “Arte e politica”. All’interno di queste aree, opere e installazioni creano un continuo gioco di rimandi e connessioni tra passato e presente.

Tra i lavori in mostra, spicca il diorama dedicato agli Oceani e alla Foresta Bavarese, che simboleggia l'attuale dialogo tra scienza, tecnologia e arte. A esso si affiancano nuove installazioni contemporanee, come “Enter the Plastocene” di Tamiko Thiel and/p e “Sunday’s lunch 02” di Eugenio Tibaldi. Un nucleo importante di opere storiche del XVII e XVIII secolo, firmate da artisti come Margherita Caffi, Filippo Teodoro di Liagno detto Filippo Napoletano e Pietro Neri Scacciati, completa il quadro. La narrazione si espande ulteriormente grazie a prestiti di Tracey Bush, Rob and Nick Carter, Ann Carrington e un gruppo inedito di lavori di Zadok Ben-David, ampliando la riflessione su temi cruciali quali la biodiversità, la fragilità degli ecosistemi e la responsabilità collettiva.

Un dialogo tra arte, scienza e tecnologia

In piena continuità con il precedente progetto espositivo, “Flowers. Meravigliosa Natura” propone un itinerario in cui storia, tecnologia e sensibilità ambientale si fondono. Le tre macrosezioni tematiche, che pongono l'accento sull'ecologia, la scienza e il valore politico della rappresentazione naturale, offrono una panoramica sui molteplici linguaggi artistici in dialogo. I visitatori avranno l'opportunità di rivedere alcune installazioni già apprezzate nella prima edizione, come i lavori site-specific di Austin Young e Zadok Ben-David, affiancate da nuove opere di artisti già presenti, tra cui Tamiko Thiel and/p e lo stesso Ben-David, che approfondiscono le loro ricerche formali e concettuali sul tema della natura e della sua trasformazione.

La presenza di opere create con l'intelligenza artificiale sottolinea l'intersezione tra tradizione figurativa, arte concettuale e strumenti digitali.

Opere antiche, provenienti da importanti musei e istituzioni italiane, dialogano a distanza di secoli con installazioni e creazioni che esplorano l'impatto dell'uomo sugli equilibri ecologici. Tra i prestiti di particolare rilievo si evidenziano quelli dal Museo Civico di Zoologia e dalla Sovrintendenza Capitolina, che hanno reso possibile l'esposizione del diorama oceanico e della Foresta Bavarese: due esempi emblematici di come la dimensione scientifica possa incontrare e arricchire la narrazione artistica.

Il Chiostro del Bramante: storia, didattica e sinergie culturali

Situato nel cuore di Roma, il Chiostro del Bramante si conferma come uno degli spazi espositivi privati più significativi della capitale. Riconosciuto per la sua capacità di coniugare ricerca culturale, esposizione di collezioni storiche e sperimentazione di linguaggi moderni, l'edificio, progettato da Donato Bramante nell'ultimo decennio del XV secolo, rappresenta un raro esempio di architettura rinascimentale. Oggi accoglie un pubblico eterogeneo attraverso mostre temporanee e attività didattiche.

In linea con questa vocazione, la mostra “Flowers. Meravigliosa Natura” riserva una particolare attenzione al pubblico delle famiglie e dei più piccoli, proponendo un itinerario dedicato ai bambini e una sala specificamente pensata per il gioco e la sperimentazione creativa.

Con uno sguardo sempre rivolto al contesto internazionale, il Chiostro realizza l'esposizione in collaborazione con DART e in accordo con la Kunsthalle di Monaco e Suzanne Landau. Questa sinergia, che coinvolge musei, fondazioni e collezioni pubbliche e statali, contribuisce a valorizzare il patrimonio storico-artistico e scientifico nazionale in una chiave contemporanea e innovativa.