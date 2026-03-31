La figura di Audrey Hepburn, icona intramontabile del cinema e simbolo di eleganza, viene esplorata in una nuova prospettiva intima e diretta nel volume "Audrey. La biografia definitiva di Audrey Hepburn". Scritto dal figlio Sean Hepburn Ferrer in collaborazione con la giornalista Wendy Holden, il libro, in uscita il 7 aprile per Tea Edizioni, promette un viaggio inedito nella vita privata e pubblica dell'attrice premio Oscar, svelando la donna dietro la star e l'ambasciatrice umanitaria.

L'opera si presenta come un omaggio sentito e commosso, arricchito da un vasto repertorio di contributi esclusivi, tra cui fotografie mai viste prima e corrispondenze personali finora sconosciute.

Questi materiali offrono nuove chiavi di lettura sulla complessa personalità e sulla brillante carriera di Hepburn. Sean Hepburn Ferrer, che dal 2013 è presidente onorario della Audrey Hepburn Society presso lo Us Fund for Unicef, esprime nella prefazione il desiderio di un resoconto accurato e definitivo: “Molto tempo dopo la sua morte, resta forse ancora qualcosa da dire sulla donna che aveva sfidato tutte le mode e attraversato inconsapevolmente i decenni? L'ultima parola?, pensai. Avrebbe potuto essere davvero l'ultima parola? Mi piace pensare che questo manoscritto sia l'ultimo della pila, simile a un libro di storia, affinché rimanga per sempre un resoconto accurato, incluse le sue stesse parole, tratte da lettere finora inedite”.

Audrey Hepburn: icona di stile e impegno umanitario

Il volume pone in risalto l'infanzia di Audrey Hepburn, trascorsa durante la Seconda Guerra Mondiale e segnata dalla sua collaborazione con la resistenza olandese. Questa esperienza è presentata come un elemento cruciale che ha temprato il suo carattere e indirizzato il suo successivo impegno, in particolare l'attività di ambasciatrice Unicef. La Hepburn, annoverata tra le più grandi star della storia del cinema, è ricordata non solo per i suoi ruoli memorabili in pellicole iconiche come "Vacanze romane", "Colazione da Tiffany" e "My Fair Lady", ma anche per la sua profonda e costante attenzione alle questioni umanitarie.

Negli ultimi anni della sua vita, il suo ruolo di ambasciatrice ha assunto un valore quasi emblematico, dimostrando la capacità di trasformare la paura e la sofferenza del passato in azioni concrete a favore dei bambini nei Paesi devastati da conflitti e miseria.

Nelle pagine del libro, Ferrer restituisce il ricordo di una madre profondamente coinvolta nella difesa dei più fragili, evidenziando come abbia attinto alla propria esperienza personale di fame e sofferenza per battersi con determinazione contro la guerra e la povertà. Il racconto si sofferma anche sulla crescita di una ragazza inglese, inizialmente timida ma poi determinata, che è diventata un'icona di stile globale. Il celebre tubino nero, reso immortale da "Colazione da Tiffany", rimane ancora oggi un simbolo inconfondibile di eleganza.

La biografia definitiva e l'eredità culturale

Il volume, che si estende per 352 pagine, è stato tradotto da Alessandro Zabini e curato in collaborazione con Tea Edizioni.

La coautrice, Wendy Holden, porta la sua vasta esperienza come scrittrice di memoir di personaggi celebri e docente di scrittura creativa, contribuendo a una narrazione ricca di episodi e testimonianze dirette.

L'approccio basato su fonti storiche e sulle lettere inedite offre uno sguardo nuovo sulla vita dell'attrice, esplorando il suo legame con i figli, il suo percorso di emancipazione e la sua capacità di rimanere un punto di riferimento per diverse generazioni. La biografia dedica particolare attenzione all'impegno sociale di Hepburn: la sua attività umanitaria negli anni Novanta in Africa, America Latina e Asia, ampiamente documentata da Unicef, sottolinea come la sua popolarità internazionale sia stata messa al servizio di cause concrete e vitali.

Sean Hepburn Ferrer, che oggi vive tra Madrid e Firenze, mette in risalto nel libro la dimensione familiare di sua madre, proponendo al lettore non solo una panoramica della celebrità, ma anche la scoperta di una donna che ha vissuto e interpretato il suo successo in maniera profondamente etica e attenta agli altri. Grazie all'inclusione di materiali mai pubblicati prima e all'apporto diretto di chi l'ha realmente conosciuta e amata, "Audrey" si configura come un testo di riferimento essenziale per chi desidera avvicinarsi o approfondire la figura di una delle protagoniste assolute del cinema e dell'impegno civile del Novecento.