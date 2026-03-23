“Aurion – La prima luce” è il primo lungometraggio di fantascienza italiano realizzato con l'intelligenza artificiale. Prodotto dalla napoletana Max Adv Production, guidata da Massimiliano Triassi, il film ridefinisce la produzione audiovisiva ed è il primo al mondo con IA. Triassi ha dichiarato: “Aurion è una scommessa sul futuro del cinema, ma prova che è già iniziato”. Il progetto, con Graziano Iacuelli, Daniele Violante e Fabio Ruffo (creativo/tecnico), ha visto ogni fase produttiva realizzata tramite IA. Per il trailer sono stati impiegati diciassette software (IA/tradizionali).

Il lavoro sull'IA è durato oltre un anno e mezzo; Triassi, con esperienza in spot, ha sottolineato come pochi credessero nelle sue potenzialità prima di intraprendere la sfida.

La trama di Aurion: coscienza, individualità e IA

La storia è ambientata su Aurion, un pianeta che sopravvive grazie al “Ciclo di Transizione”, processo di assorbimento della coscienza. Gli Eryth vivono in armonia collettiva, ma Daren, con connessione imperfetta, sviluppa individualità ed emozioni. L'equilibrio si spezza con l'arrivo di umanoidi sintetici, costringendo Daren a scegliere tra il suo popolo e l'intero sistema stellare. Esplora temi di identità e collettività, riflettendo l'impatto tecnologico. L'opera mira a “dimostrare come creatività umana e tecnologie avanzate possano fondersi in una nuova grammatica cinematografica”, evidenziando una collaborazione innovativa tra ingegno umano e strumenti di IA.

Max Adv Production: dall'esperienza pubblicitaria all'innovazione con l'IA

La Max Adv Production di Napoli, guidata da Massimiliano Triassi, vanta un'esperienza consolidata nella pubblicità televisiva. Questa expertise è stata cruciale per l'applicazione di metodologie innovative al cinema, integrando nuove tecnologie dal concept alla post-produzione. Il progetto Aurion si inserisce in un panorama di sperimentazione digitale italiana, dove l'IA ridefinisce ruoli e forme narrative. L'esperimento rappresenta un riferimento potenziale per le future applicazioni dell'IA.