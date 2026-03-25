Con un commovente post su Instagram, Amanda Sandrelli ha affidato il suo addio al padre, il celebre cantautore Gino Paoli. L'attrice ha condiviso una foto in bianco e nero che la ritrae con una coroncina 'Happy birthday' accanto al genitore, accompagnando l'immagine con un cuore rosso. Questo gesto pubblico segue la scomparsa di Gino Paoli, avvenuta in un contesto di assoluta riservatezza, come richiesto dalla famiglia che ha desiderato il massimo rispetto della privacy.

Nata dalla relazione tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli, Amanda Sandrelli ha scelto un ricordo profondamente personale per testimoniare il suo legame con il padre, una figura da sempre centrale nel panorama musicale italiano.

La modalità discreta dell'ultimo saluto riflette la volontà della famiglia di mantenere uno spazio intimo e raccolto nel celebrare la memoria dell'artista, lontano dai riflettori mediatici.

L'ultimo viaggio: le ceneri di Gino Paoli a Boccadasse

È stato rivelato che le ceneri di Gino Paoli saranno disperse nel mare di Boccadasse, il pittoresco borgo marinaro di Genova che il cantautore ha amato profondamente e spesso evocato nelle sue opere e interviste. Boccadasse ha rappresentato uno degli scenari più simbolici della vita di Paoli, un luogo di forti memorie e radici familiari. La decisione della famiglia di compiere questo gesto suggella il legame indissolubile dell'artista con la sua città d'origine e con quel mare che ha ispirato tante sue composizioni.

La data delle esequie non è stata resa nota, e il rito funebre si svolgerà in forma strettamente privata, in linea con la richiesta dei familiari di vivere questo momento delicato con la massima discrezione. L'annuncio di questa scelta è giunto dopo un periodo di silenzio volontario, a conferma della riservatezza che ha sempre caratterizzato i momenti più intimi della famiglia Paoli.

Il patrimonio musicale e il legame con Genova

Nato a Monfalcone ma cresciuto a Genova, Gino Paoli è stato una delle voci più rappresentative della canzone d’autore italiana. Tra gli anni Sessanta e Ottanta, Paoli compose brani emblematici come “Il cielo in una stanza”, “Senza fine” e “La gatta”, molti dei quali trassero ispirazione dai paesaggi liguri e dai ricordi legati al borgo di Boccadasse.

Genova ebbe un ruolo fondamentale nella formazione artistica e personale di Paoli, che riconobbe sempre l'importanza della sua terra nell'immaginario musicale nazionale.

Nel corso degli anni, Boccadasse è diventato un luogo significativo per gli ammiratori di Gino Paoli e della rinomata scuola genovese dei cantautori. Durante la sua lunga e prolifica carriera, Gino Paoli collaborò con numerosi artisti e ricevette prestigiosi riconoscimenti, contribuendo a consolidare Genova come uno dei centri nevralgici della musica italiana. Ancora oggi, le sue canzoni continuano a essere interpretate da nuove generazioni di musicisti, mantenendo viva la memoria dell'artista e la profonda connessione con una città che ne custodisce la storia e l'immenso talento.