Zaccaria Mouhib, meglio conosciuto con il nome d'arte Baby Gang, è stato nuovamente raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri di Lecco, segna l'ultimo capitolo di una situazione giudiziaria complessa che continua a coinvolgere il trapper ventiquattrenne. Questo arresto si inserisce in una serie di vicende legali che hanno caratterizzato la sua carriera, senza tuttavia intaccare il suo notevole successo nel panorama musicale italiano.

Le intricate vicende giudiziarie di Baby Gang

La nuova ordinanza arriva a meno di due settimane da una precedente condanna, risalente al 4 marzo, a due anni e otto mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina.

In quell'occasione, Mouhib aveva optato per il rito abbreviato, esprimendo la chiara intenzione di dedicarsi esclusivamente alla musica. L'episodio che aveva condotto a tale condanna risale all'11 settembre 2025, quando le forze dell'ordine rinvennero una pistola con matricola abrasa all'interno della sua stanza d'hotel a Milano. Il trapper si era giustificato sostenendo di averla con sé per motivi di sicurezza personale, temendo furti dei suoi gioielli di valore.

Già sottoposto agli arresti domiciliari e munito di braccialetto elettronico, Zaccaria Mouhib si trova ora a dover affrontare ulteriori procedimenti legali. Tra questi, spicca una condanna definitiva a due anni, nove mesi e dieci giorni per la sparatoria avvenuta in corso Como nel 2022, oltre a un processo ancora in corso riguardante il possesso di altre armi e una condanna in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale.

Mentre alcune accuse, come quelle di rapina e diffamazione, sono state archiviate, altre, tra cui le minacce a un'eurodeputata, rimangono tuttora aperte e in attesa di definizione.

Il successo musicale inarrestabile

Nonostante le continue difficoltà giudiziarie, Baby Gang mantiene saldamente la sua posizione di figura di spicco nella scena trap italiana. Prodotto da una delle principali etichette discografiche e seguito da milioni di fan sulle piattaforme social, il trapper ha dimostrato la sua enorme popolarità registrando un sold out al Forum di Milano nel dicembre 2024, con un pubblico di ben quindicimila spettatori. La sua popolarità, dunque, non sembra risentire delle complesse vicende legali, a testimonianza del forte legame che lo unisce al suo pubblico e della sua capacità di mantenere alta l'attenzione mediatica e artistica.

Chi è Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang

Nato nel 2001, Zaccaria Mouhib, conosciuto come Baby Gang, si è affermato rapidamente come uno dei principali esponenti del genere trap in Italia. La sua musica è spesso caratterizzata dall'esplorazione di temi legati alla vita di strada e alle difficoltà personali, elementi che hanno contribuito a costruire un seguito di fan estremamente fedele. Nonostante le numerose controversie che hanno costellato il suo percorso, la sua carriera musicale prosegue con successo, sostenuta da importanti collaborazioni e da una presenza costante e significativa nelle classifiche di streaming nazionali.