Le Bambole di Pezza hanno presentato a Milano il loro nuovo album, intitolato semplicemente ‘5’, un numero che racchiude un duplice significato: rappresenta sia le componenti della band sia i dischi pubblicati nella loro carriera. Questo nuovo lavoro discografico giunge dopo la significativa partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘Resta con me’, un’esperienza che ha acceso un importante dibattito sulla parità di genere. La band ha infatti ribadito con forza che la parità non è ancora una realtà compiuta e che, di conseguenza, il femminismo rimane uno strumento indispensabile per la società contemporanea.

Il lancio del disco offre alla band l'occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella musica e sulla propria evoluzione artistica e personale dopo l'esperienza sanremese.

‘5’: un manifesto di identità e sorellanza

L’album si apre con ‘Effetto collaterale’, un brano che celebra con orgoglio la diversità e l’unicità. Le artiste descrivono il disco come un percorso sonoro e tematico costruito da cinque donne con storie e influenze musicali differenti, unite però da una visione comune e profonda. Tra i temi centrali affrontati spiccano la violenza sulle donne, con il potente brano ‘Antiproiettile’, e la ricerca di indipendenza e consapevolezza femminile, esplorata in pezzi come ‘Nuda ma alla moda’ e ‘Glitter’.

Quest’ultimo, in particolare, viene definito una ‘revenge song’, un inno che invita a trovare la forza interiore per lasciarsi alle spalle ciò che non porta più benessere. Un’altra traccia significativa, ‘Fomo del sabato sera’, riflette con sensibilità sulle insicurezze e il senso di esclusione che molti giovani provano oggi, ma offre anche una prospettiva sulla possibilità di accettare l’incertezza come parte del percorso di crescita.

Sanremo, nuovi orizzonti e impegno sociale

Il recente passaggio sul palco del Festival di Sanremo ha rappresentato per le Bambole di Pezza un momento cruciale di crescita sia professionale che personale. La band si sente ora più consapevole del proprio ruolo nel panorama musicale e pronta ad affrontare nuove sfide, pur sottolineando le persistenti difficoltà per una formazione interamente femminile nell’emergere in Italia.

L’impegno del gruppo si estende anche al sociale: hanno infatti inaugurato a Milano il Museo del patriarcato, un’iniziativa che ribadisce l’importanza di mantenere vivo il dibattito sul femminismo e di proporre modelli culturali alternativi. Il prossimo appuntamento per i fan sarà il tour nei club, che toccherà sette città italiane e offrirà l’occasione di portare dal vivo l’energia vibrante e i messaggi profondi del nuovo album.

Le Bambole di Pezza: unicità e rock al femminile

Le Bambole di Pezza sono una consolidata band rock interamente al femminile, attiva da diversi anni nella scena musicale italiana. La loro partecipazione al Festival di Sanremo con ‘Resta con me’ ha ulteriormente amplificato la loro visibilità.

Sono riconosciute non solo per le loro sonorità alternative, ma anche per il costante impegno su temi sociali e per la capacità di veicolare attraverso i testi messaggi di identità, indipendenza e solidarietà tra donne. Il nome stesso della band è emblematico: richiama l’idea di unicità e imperfezione, ponendosi in netta contrapposizione ai modelli standardizzati e omologati, un vero e proprio manifesto della loro filosofia artistica e di vita.