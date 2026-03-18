Il Banco dell’Energia celebra un significativo traguardo: i suoi primi dieci anni di attività. Questa importante ricorrenza è marcata dalla pubblicazione di un volume speciale che raccoglie 80 fotografie, un vero e proprio compendio visivo e narrativo. Il libro, presentato il 18 marzo 2026, si propone di documentare e testimoniare le tappe fondamentali di un impegno costante nel segno della solidarietà e dell'inclusione. Ripercorre l’intensa attività della Onlus, istituita nel 2016 grazie all'iniziativa congiunta di A2A, della Fondazione AEM e della Fondazione ASM, con la chiara missione di sostenere persone e famiglie in difficoltà economica, con un focus particolare sull'accesso all'energia.

Nel corso di questo decennio, il Banco dell’Energia ha conseguito risultati tangibili e ha saputo coinvolgere attivamente numerosi territori e comunità. Questa profonda connessione con il tessuto sociale è vividamente illustrata anche attraverso le immagini e i racconti inclusi nel volume. Durante la presentazione, è stato evidenziato come il libro offra testimonianze dirette delle persone che hanno ricevuto aiuto e dei volontari che quotidianamente si dedicano alla causa. Approfondisce in maniera significativa il lavoro svolto per contrastare la povertà energetica e per promuovere l'inclusione sociale. Una citazione di rilievo sottolinea che «solidarietà e attenzione alle nuove fragilità sociali rappresentano oggi una delle priorità d’intervento», ribadendo la dimensione profondamente umana che guida ogni scelta e azione della fondazione.

Il patrimonio fotografico e le storie del Banco dell’Energia

Le ottanta fotografie meticolosamente selezionate per il volume non sono solo immagini, ma veri e propri documenti visivi delle molteplici iniziative sviluppate dal Banco dell’Energia in contesti estremamente diversi. Esse testimoniano l’approccio trasversale e flessibile con cui l’ente ha saputo rispondere efficacemente alle più disparate situazioni di bisogno. Il libro arricchisce ulteriormente il suo contenuto con spazi dedicati a testimonianze dirette e racconti personali, offrendo una panoramica autentica e viva del lavoro svolto sul territorio. Vengono narrate le esperienze degli operatori e dei volontari nel corso degli anni, dal supporto concreto per il pagamento delle bollette fino al sostegno psicologico e formativo.

L’obiettivo primario di questa pubblicazione è valorizzare la dimensione reale delle storie incontrate, restituendo autenticità e favorendo l'immedesimazione attraverso la forza delle immagini e delle narrazioni raccolte.

Nel decennio esaminato, il Banco dell’Energia ha saputo costruire una propria identità solida e riconoscibile, anche grazie a numerose e proficue collaborazioni. Queste partnership hanno coinvolto Comuni, enti locali e altre realtà del terzo settore, permettendo l'avvio di progetti specifici e mirati per affrontare la crescente incidenza della povertà energetica. Le immagini selezionate nel volume restituiscono con chiarezza la varietà degli interventi messi in campo: dai servizi di assistenza individualizzata alle attività comunitarie più ampie.

Viene così sottolineato il ruolo fondamentale della rete di sostegno attivata dalla Onlus, che opera con efficacia sia nella città di Milano, riconosciuta come centro principale delle sue attività, sia in molte altre località italiane, estendendo il proprio raggio d'azione e il proprio impatto sociale.

Storia e missione sociale del Banco dell’Energia

Istituito grazie all’impulso strategico di A2A e delle proprie fondazioni di riferimento, il Banco dell’Energia ha preso vita nel 2016 con l'intento di promuovere iniziative di inclusione e di combattere con determinazione il fenomeno della povertà energetica, che negli ultimi anni ha purtroppo interessato un numero sempre crescente di famiglie in Italia.

Nel corso del tempo, l’ente ha affinato costantemente le proprie modalità di intervento, ampliando significativamente la gamma dei servizi offerti e intensificando i rapporti con partner sia pubblici che privati. Tra le attività principali portate avanti rientrano campagne di informazione e sensibilizzazione, l’erogazione di contributi economici diretti e la promozione attiva di nuovi modelli di welfare comunitario, volti a creare un supporto più strutturato e capillare.

La pubblicazione di questo volume non solo funge da strumento per ripercorrere i traguardi raggiunti, ma si configura anche come un'importante occasione di riflessione pubblica. Invita a considerare l'importanza cruciale della solidarietà sociale e della costruzione di solide reti di aiuto nel complesso contesto urbano contemporaneo.

Attraverso questa potente testimonianza fotografica e narrativa, il Banco dell’Energia ribadisce con forza il proprio impegno per un futuro in cui l’energia sia davvero accessibile e inclusiva per tutti, ponendo una particolare e costante attenzione alle fragilità emergenti della società.