Una standing ovation ha accolto Lino Banfi al Teatro Petruzzelli di Bari, protagonista di un incontro pubblico nell’ambito del Bif&st. L'omaggio del pubblico, con oltre mille spettatori, è giunto all’indomani della proiezione del classico 'Vieni avanti cretino' e di un’anteprima del docufilm 'Lino d’Italia: storia di un italieno'. “Come la devo considerare questa, una standing ovation? Allora sto in piedi, per rispetto a chi si è alzato”, ha esordito Banfi sul palco.

Nel corso della serata, Banfi ha annunciato che a breve realizzerà il suo podcast, intitolato 'Un podchest e un podcast', sfruttando una doppia interpretazione dialettale.

Ha inoltre dichiarato di essere alla ricerca di un locale a Roma, dove istituire un’insegna luminosa per il nuovo progetto. La proiezione e l’incontro hanno offerto l’occasione per riflettere sulla lunga carriera dell’attore e sulla realizzazione del documentario autobiografico: “Non volevo fosse fatto da altri, che magari lo avrebbero fatto male. Io dalla tomba avrei scalciato”.

Banfi si è soffermato su alcuni momenti salienti della sua storia professionale: ha ricordato di avere all’attivo oltre cento film e cinquecento fiction, sottolineando di essere riuscito “a fare tante cose senza combinare guai. Vuol dire che ho fatto una vita sana, sono contento di come sono andate le cose, con il garbo si può chiedere tutto”.

L’attore ha offerto anche messaggi ai giovani che vogliano fare teatro, suggerendo la necessità “di fare la gavetta, perché fare gli influencer non basta. I social stanno sviando e rovinando tante famiglie”. Ha inoltre ricordato come il cinema e i suoi linguaggi siano cambiati: “Alcuni film che si facevano prima oggi non sono più possibili, ho fatto il gay in modo esagerato, se lo facessi oggi mi sparerebbero”.

Il Premio Arte del Cinema e l'omaggio alle radici pugliesi

Durante la serata al Petruzzelli, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è intervenuto per consegnare a Banfi il Premio Arte del Cinema. Decaro ha definito l’attore “un pezzo della nostra storia” e ne ha celebrato il ruolo di ambasciatore della Puglia: “Banfi ha fatto conoscere la nostra regione come linguaggio, umanità, simpatia e simbolo di accoglienza”.

Banfi ha quindi rivolto un saluto particolare a Decaro, ricordando l’impegno del presidente durante la pandemia nelle strade di Bari e collegando questa esperienza alla sua identità pugliese. “Sarà sempre lui il mio governatore, anche se risiedo a Roma”, ha concluso l’attore tra i numerosi applausi.

Carriera, docufilm e l'eredità artistica

Il docufilm 'Lino d’Italia: storia di un italieno', presentato in anteprima a Bari, ripercorre la lunga parabola artistica di Banfi. La sua carriera ha attraversato diversi generi, dal cinema comico popolare alle fiction televisive di successo come 'Un medico in famiglia', dove il personaggio di nonno Libero ha abbracciato più generazioni di spettatori. Come lui stesso ha ricordato: tra “nonno Libero e Oronzo Canà salverei il primo, perché mi ha fatto abbracciare quattro generazioni”.

Oggi il nome di Lino Banfi resta fortemente legato alla storia del cinema comico italiano e alla rappresentazione della Puglia nel panorama nazionale. Il Bif&st di Bari, festival internazionale dedicato al cinema e alle eccellenze artistiche, si conferma un luogo di celebrazione per le carriere più rappresentative del settore, favorendo il dialogo tra passato, presente e futuro della cultura audiovisiva.