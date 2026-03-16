Una serata di profonda emozione ha caratterizzato la novantottesima edizione della cerimonia degli Oscar, tenutasi al Dolby Theatre di Los Angeles. Protagonista indiscussa di un tributo commovente è stata Barbra Streisand, che ha voluto ricordare l'indimenticabile collega Robert Redford, scomparso nell'ultimo anno. La sua esibizione, inserita nel tradizionale segmento 'In memoriam' dedicato alle figure del mondo dello spettacolo che ci hanno lasciato, ha toccato il cuore del pubblico e della critica.

L'omaggio musicale con 'The Way We Were'

Per l'occasione, Barbra Streisand ha intonato 'The Way We Were', la celebre canzone vincitrice dell'Oscar, tratta dall'iconico film 'Come eravamo' del 1973.

In questa pellicola, l'artista aveva condiviso lo schermo con Robert Redford, formando una delle coppie cinematografiche più amate e memorabili. La sua interpretazione, carica di profonda commozione, ha sottolineato non solo il loro straordinario legame artistico, ma anche il profondo rispetto personale che li univa. Nel suo discorso sul palco, Streisand ha ripercorso la brillante carriera di Redford, evidenziando il suo costante impegno nella difesa della libertà di stampa, la sua dedizione alla tutela dell'ambiente e il suo instancabile sostegno alle nuove voci del cinema indipendente.

Ricordi personali e un addio affettuoso

Il tributo di Barbra Streisand non si è limitato alla rievocazione professionale, ma ha offerto al pubblico uno sguardo su un legame più intimo.

L'artista ha condiviso alcuni ricordi personali, definendo affettuosamente Robert Redford 'il mio cowboy intellettuale'. Con voce rotta dall'emozione, ha raccontato della loro ultima telefonata, durante la quale l'attore le aveva espresso un sincero e duraturo affetto. Streisand ha inoltre menzionato l'ultimo biglietto che gli aveva scritto, concludendolo con la firma 'Babs', il soprannome con cui lui era solito chiamarla, a riprova di un'amicizia speciale e profonda. Al termine della sua toccante performance, la cantante ha ricevuto un lungo e caloroso applauso, testimonianza dell'emozione che aveva saputo trasmettere a tutta la platea del Dolby Theatre.

Barbra Streisand: un'icona senza tempo

La figura di Barbra Streisand, protagonista di questo momento indimenticabile, è quella di un'artista di calibro internazionale, riconosciuta per la sua straordinaria versatilità e il suo eccezionale talento. Nel corso della sua lunga e illustre carriera, iniziata con successo negli anni Sessanta, ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui spiccano Oscar, Grammy e Golden Globe. Cantante dalla voce inconfondibile, attrice di grande spessore e regista apprezzata, Streisand ha saputo lasciare un'impronta indelebile sia nel mondo della musica che in quello del cinema, affermandosi come una vera e propria icona per intere generazioni di artisti e appassionati.