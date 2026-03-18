Bari si prepara a ospitare la XVII edizione del Bif&st – Bari International Film&TV Festival, dal 21 al 28 marzo 2026. L’evento principale, diretto da Oscar Iarussi, è promosso dalla Regione Puglia e organizzato dall’Apulia Film Commission. Parallelamente, la città si animerà con il Fuori BiF&st – La Città si Veste di Cinema, una rassegna di eventi cinematografici diffusi che coinvolgerà strade, piazze e quartieri, dal centro alle periferie.

Il Comune di Bari, in collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission e il supporto di operatori culturali, sociali e commerciali, organizza questa iniziativa per estendere la portata della manifestazione.

Il Fuori BiF&st offre una proposta culturale dinamica, animando non solo i luoghi tradizionali del cinema ma anche spazi urbani e periferici. Le attività spaziano da animazioni temporanee di strade e piazze a proiezioni, mostre, esposizioni e allestimenti tematici di vetrine commerciali.

Il coinvolgimento è aperto ad associazioni, enti e operatori che desiderano presentare progetti o eventi da inserire nel programma ufficiale. Sebbene non siano previsti contributi economici diretti dall’amministrazione, il Comune garantisce un solido supporto logistico e istituzionale per la realizzazione delle iniziative.

Le iniziative del Fuori BiF&st 2026

Le attività per il 2026 si dividono in tre categorie principali, pensate per coinvolgere attivamente la cittadinanza:

Le strade del Fuori BiF&st : progetti di animazione di vie e piazze cittadine, coordinati da più soggetti, con possibilità di chiusura temporanea al traffico (previa valutazione).

: progetti di animazione di vie e piazze cittadine, coordinati da più soggetti, con possibilità di chiusura temporanea al traffico (previa valutazione). Gli eventi Fuori BiF&st : appuntamenti singoli organizzati da operatori ed enti, inclusi esposizioni, lezioni, incontri, concerti, rassegne e proiezioni a tema cinema.

: appuntamenti singoli organizzati da operatori ed enti, inclusi esposizioni, lezioni, incontri, concerti, rassegne e proiezioni a tema cinema. Vetrine Fuori BiF&st: allestimenti cinematografici delle vetrine commerciali, trasformando gli spazi espositivi in omaggi alla settima arte.

Gli organizzatori dovranno sviluppare autonomamente le proposte e ottenere le necessarie autorizzazioni per l’uso di spazi pubblici e privati.

In cambio, il Comune di Bari si impegna a promuovere il programma condiviso attraverso i propri canali istituzionali.

Il ruolo del Bif&st e l’impatto territoriale

Per assicurare il successo, l’ente cittadino supporterà la gestione delle richieste di occupazione del suolo pubblico e delle chiusure al traffico, oltre a pubblicare e promuovere il programma. La Fondazione Apulia Film Commission metterà a disposizione i propri archivi per proiezioni pubbliche durante la settimana dell’evento.

Il Bif&st, nato nel 2009, è riconosciuto come uno dei festival cinematografici nazionali più significativi. Ogni anno attrae registi, attori e professionisti, offrendo anteprime, concorsi e lezioni di cinema in diverse sedi che valorizzano il patrimonio urbano e regionale.

Ospitato in luoghi come il Teatro Petruzzelli e il Teatro Margherita, il festival si distingue per la sua capacità di attrarre un vasto pubblico e promuovere il cinema d’autore, italiano e internazionale.

L’estensione del Fuori BiF&st alle periferie rafforza il legame con la dimensione sociale di Bari, incentivando la partecipazione attiva e una maggiore inclusione territoriale. Questa iniziativa, forte delle edizioni precedenti, stimola l’intero comparto culturale cittadino, coinvolgendo istituzioni, associazioni e realtà commerciali. La sinergia tra Regione, Comune, Apulia Film Commission e il tessuto locale consolida la posizione di Bari come capitale regionale del cinema e dell’audiovisivo.