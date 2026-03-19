Ferrara si prepara a diventare la capitale della musica italiana con Battiti Live Spring, l’evento che dal 20 al 22 marzo 2026 animerà piazza Trento e Trieste. La manifestazione, che porta per la prima volta il format primaverile nella città estense, celebra anche un importante anniversario: i cinquant’anni di Radio 105. L'appuntamento, trasmesso in prima serata su Canale 5, offrirà ingresso libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima di circa 5.000 persone. La conduzione sarà affidata a Michelle Hunziker, affiancata da Alvin per la parte legata a Tim Battiti Live Spring.

Lo spettacolo prenderà il via intorno alle 20, preceduto da un pre-show firmato Tim che accenderà il palco dalle 19.

Il cast di artisti che si alterneranno sul palco è ricco e variegato. La serata inaugurale, venerdì 20 marzo, vedrà esibirsi Annalisa, Emma, Geolier, Noemi, Tommaso Paradiso e il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci. Sabato 21 marzo sarà la volta di Alfa, J‑Ax, Ditonellapiaga, Sayf, Samurai Jay e The Kolors. A chiudere la tre giorni di musica, domenica 22 marzo, saranno Elettra Lamborghini, Fedez, Marco Masini, Malika Ayane, Rocco Hunt e Serena Brancle. L'elenco completo degli artisti include anche nomi come 13Pietro, AKA 7even, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D'Amico, Eddie Brock, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi, LDA, Levante, Luchè, Mara Sattei, Meek, Michele Bravi, Mr.

Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Petit, Raf, Rkomi, Sarah Toscano, Tropico e Welo, promettendo un'esperienza musicale a 360 gradi.

I cinquant’anni di Radio 105: una festa a Ferrara

Il cinquantenario di Radio 105, fondata nel 1976, aggiunge un ulteriore significato a questa edizione di Battiti Live Spring. La storica emittente ha scelto proprio Ferrara per le sue celebrazioni principali. Oltre ai concerti, la città ospita le dirette radiofoniche di "105 Music & Cars", trasmesse dal truck di Radio 105 con gli speaker Fabiola e Dario, in onda ogni pomeriggio dalle 16 alle 18. Questa iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti che rafforzano il legame tra la radio, la città e il suo pubblico.

La settimana musicale ferrarese non si esaurisce con Battiti Live Spring. Il 26 e 27 marzo, infatti, seguirà l'evento SuperKaraoke, anch'esso condotto da Michelle Hunziker. Questi appuntamenti consecutivi offrono un'occasione unica per il pubblico e gli artisti di vivere Ferrara in un clima di festa e aggregazione, consolidando la posizione della città come polo attrattivo per grandi eventi musicali nazionali.

Piazza Trento e Trieste: cuore pulsante dell'evento

Piazza Trento e Trieste, nel cuore del centro storico di Ferrara e riconosciuta come patrimonio mondiale UNESCO, si trasforma in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per tre serate. La scelta di Ferrara come location per il format primaverile di Battiti Live, che per la prima volta esce dalla Puglia, sottolinea la sua crescente importanza nel panorama degli eventi dal vivo.

La piazza, con la sua capienza e la sua atmosfera accogliente, è in grado di ospitare fino a 5.000 spettatori per sera, generando un impatto positivo sull'economia locale. L'accesso è regolato per garantire la massima sicurezza, con ingresso libero fino al raggiungimento del limite stabilito. Il sindaco Alan Fabbri ha sottolineato: “Sarà una grande e bellissima festa. Ringrazio RadioMediaset per aver scelto la nostra città e tutta l’imponente macchina organizzativa di Battiti per portare Ferrara al centro della scena musicale nazionale”. Questo evento celebra non solo la musica, ma anche la storia della radiofonia italiana e lo spirito di partecipazione che anima le grandi manifestazioni collettive.