Il 10 marzo 2026, a Venezia, il Consiglio d’indirizzo del Teatro La Fenice ha approvato la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro. La decisione, accolta a seguito di un’accurata relazione del Sovrintendente Nicola Colabianchi, vedrà l’impegno di Venezi prendere avvio dal prossimo mese di ottobre. Questi elementi – il chi (Beatrice Venezi), il cosa (l’approvazione della nomina a direttore musicale), i soggetti coinvolti (Consiglio d’indirizzo, Luigi Brugnaro, Sovrintendente Nicola Colabianchi), il quando (10 marzo 2026, incarico da ottobre) e il dove (Venezia, Teatro La Fenice) – definiscono la notizia nella sua interezza.

Il fatto assume particolare rilevanza poiché sancisce la designazione di una donna e giovane direttrice d’orchestra a un ruolo apicale in uno dei teatri lirici più prestigiosi d’Europa. La scelta, frutto di un voto favorevole, segna un passaggio importante nelle politiche di rinnovamento istituzionale e nella valorizzazione di figure emergenti nel panorama operistico italiano.

Un incarico storico

Beatrice Venezi era stata inizialmente nominata «nuova direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia» il 22 settembre 2025. Tale decisione era stata approvata all’unanimità dal sindaco Luigi Brugnaro, in qualità di presidente della Fondazione, e dagli altri componenti del Consiglio d’indirizzo.

Il mandato prevedeva l’inizio nell’ottobre 2026 e una durata fino a marzo 2030. La nomina era stata accolta con giudizi positivi per il valore aggiunto in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento, evidenziando inoltre il rilievo di «una delle poche figure femminili ad assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali».

Contesto e reazioni

La nomina di Venezi aveva suscitato reazioni notevoli. Le maestranze del teatro avevano espresso opposizione, con musicisti che contestavano la scelta definendola priva di garanzie artistiche e di prestigio internazionale, pur ribadendo la conferma della decisione da parte del sovrintendente Colabianchi.

Contestazioni erano arrivate anche dall’esterno, con proteste degli orchestrali, petizioni, manifestazioni pubbliche e scioperi. In un gesto simbolico, l’orchestra eseguì in piazza “Va’, pensiero” in segno di protesta contro una scelta percepita come “calata dall’alto”. Erano state sollevate accuse di scarsa trasparenza e di rilevanza politica nella designazione.

Alla luce di questa vicenda, l’approvazione finale da parte del Consiglio d’indirizzo il 10 marzo 2026 rappresenta il punto di svolta formale che conferma la validità dell’incarico, nonostante le tensioni interne ed esterne.

Il teatro e la protagonista

Il Teatro La Fenice, fondato nel diciottesimo secolo, è tra i più celebri teatri d’opera in Europa, simbolo della tradizione lirica veneziana e italiana.

La sua direzione musicale è un incarico di grande rilievo, solitamente riservato a figure di consolidata esperienza internazionale.

Beatrice Venezi, nata a Lucca nel 1990, è tra le più giovani figure a ricoprire un ruolo di vertice in un teatro lirico di tale prestigio. Diplomata in direzione d’orchestra al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ha maturato esperienze come direttrice principale della Nuova Orchestra Scarlatti Young di Napoli e raggiunto notorietà al Lucca Summer Festival. Il suo curriculum include collaborazioni con istituzioni internazionali e un’attività divulgativa che l’ha resa una figura mediatica nel panorama musicale italiano.

Con questo incarico, Venezi entrerà nella storia della Fondazione come prima donna a ricoprire la direzione musicale della Fenice, confermando una volontà istituzionale di rinnovamento e apertura verso nuove generazioni e identità nel campo della musica classica.