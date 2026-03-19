Ha preso il via alle Gallerie dell’Accademia di Venezia il primo restauro integrale della celebre Pala di San Giobbe, capolavoro di Giovanni Bellini. L’intervento, presentato il 19 marzo 2026, si configura come un evento di straordinario rilievo per l’arte italiana e per il patrimonio culturale della città lagunare. È infatti la prima volta che l’intera opera viene sottoposta a un’operazione di recupero così approfondita dalla sua realizzazione, coinvolgendo non solo la superficie pittorica, ma anche il delicato supporto ligneo della pala.

L’opera, eseguita tra il 1487 e il 1489, raffigura la Madonna col Bambino in trono, affiancata da sei santi e da angeli musicanti.

Si distingue per la sua straordinaria ricchezza cromatica e per gli effetti di luce che testimoniano la piena maturità artistica di Bellini. Il restauro, come affermato dalla direttrice delle Gallerie, permetterà di restituire all’opera la sua luminosità originaria e di approfondirne la conoscenza tecnica e materica. Questo ambizioso progetto è sostenuto anche dalla collaborazione con il Comitato Privato Internazionale per la Salvaguardia di Venezia. La decisione di procedere con un restauro integrale è stata motivata dalla necessità di consolidare le parti pittoriche e lignee che, nel corso degli anni, hanno manifestato criticità strutturali e alterazioni della vernice superficiale.

Il progetto di recupero e le sue fasi

Il restauro della Pala di San Giobbe è condotto da un team altamente specializzato di restauratori e studiosi. L’intervento si svolge in un laboratorio appositamente attrezzato all’interno delle stesse Gallerie dell’Accademia, offrendo al pubblico l’opportunità unica di seguire da vicino le diverse fasi del processo conservativo. La direttrice delle Gallerie ha evidenziato come questo progetto nasca da un dialogo continuo con la comunità scientifica internazionale, con l’intento di offrire nuove prospettive sulla genesi e sulle tecniche pittoriche di Bellini.

L’obiettivo primario del recupero è duplice: da un lato, restituire piena visibilità ai dettagli cromatici originari dell’opera; dall’altro, garantire la sua conservazione a lungo termine.

La Pala di San Giobbe, infatti, rappresenta uno dei massimi esempi dell’arte rinascimentale veneziana. Il restauro prevede l’impiego di studi diagnostici approfonditi e l’utilizzo di metodologie non invasive, in piena conformità con i più elevati standard internazionali di tutela del patrimonio artistico.

La Pala di San Giobbe nelle Gallerie dell’Accademia

Le Gallerie dell’Accademia costituiscono il principale museo pubblico di Venezia dedicato all’arte veneta, coprendo un arco temporale che va dal Trecento al Settecento. La collezione ospita una delle raccolte più significative al mondo di pittura veneziana, includendo capolavori di maestri come Carpaccio, Tiziano, Veronese e Tintoretto. La Pala di San Giobbe occupa una posizione centrale all’interno di questa prestigiosa collezione, sia per la sua storia affascinante sia per il valore intrinseco attribuito a Bellini, universalmente riconosciuto dai critici come uno dei maggiori innovatori della pittura italiana del Quattrocento.

Originariamente realizzata per la chiesa di San Giobbe a Venezia, l’opera fu trasferita alle Gallerie in seguito alle soppressioni napoleoniche. L’esposizione del cantiere di restauro all’interno del museo offre al pubblico un’occasione preziosa per comprendere da vicino le tecniche e la complessa progettualità che sottostanno a un intervento conservativo di tale portata. Questo restauro si inserisce, inoltre, nella lunga e consolidata tradizione delle Gallerie dell’Accademia di prendersi cura delle proprie collezioni e di valorizzare le eccellenze artistiche di Venezia.