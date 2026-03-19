L'architetta Benedetta Tagliabue, definita una "viaggiatrice", ha impresso un segno distintivo a Napoli con la nuova Stazione Centro Direzionale della metropolitana. Inaugurata il 18 aprile 2025, dopo un percorso ventennale, l'opera si erge nel cuore del distretto urbano ideato da Kenzo Tange. La struttura, concepita come una "bolla vulcanica", utilizza audacemente il legno lamellare tra grattacieli di vetro e acciaio, richiamando il profondo legame della città partenopea con il suo suolo e la sua storia. Fondatrice con Enric Miralles dello studio EMBT di Barcellona, Tagliabue ha auspicato che la stazione, già premiata, possa rendere il Centro Direzionale "più umano" e far sentire i cittadini "a casa".

Nonostante ciò, la visione originale resta parzialmente incompiuta: mancano finitura definitiva e un murale, a causa della carenza di fondi che ha portato a una copertura temporanea in plastica.

Architettura e rigenerazione urbana

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di rinnovamento urbano avviato nel 2004, che ha coinvolto architetti internazionali nella realizzazione delle nuove stazioni della metropolitana dell’arte di Napoli, all'insegna di arte, architettura e archeologia. L'intervento di Tagliabue – EMBT si distingue per la scelta del legno lamellare, un materiale leggero e plasmabile che crea un contrasto organico con il tessuto modernista e artificiale del Centro Direzionale di Tange.

La copertura articolata, ispirata alle volte storiche e pensata per evocare una "passeggiata nel bosco", si oppone alla rigida griglia ortogonale degli anni settanta. Estesa per circa 10.000 metri quadrati, la stazione dialoga con la griglia urbana di Kenzo Tange, trasformando la superficie artificiale in una topografia complessa con più livelli pedonali e proponendo uno spazio pubblico dinamico che riflette i movimenti topografici e le dinamiche locali, richiamando le tradizionali stazioni ferroviarie e l'idea di immergersi nella natura anche nel cuore artificiale della città. La nuova stazione è un tassello cruciale per la metropolitana dell’arte napoletana, un progetto che ha fatto scuola a livello internazionale, mirando a recuperare socialità e accessibilità per il Centro Direzionale e innescare una rinascita urbana, simile a quanto avvenuto per la Barceloneta a Barcellona.

Benedetta Tagliabue, figura di spicco dell'architettura globale, si è formata a Venezia e alla Columbia University, dove incontrò Enric Miralles. Insieme fondarono lo studio EMBT a Barcellona nel 1994. Dopo la scomparsa di Miralles nel 2000, Tagliabue ha continuato a guidare lo studio e la Fondazione Enric Miralles, realizzando opere di rilievo. Il suo approccio, attento a materiali, memoria e natura, trova nel progetto napoletano una delle sue espressioni più complete. Riguardo all'intelligenza artificiale, ha osservato che la "creatività deve essere sempre umana".