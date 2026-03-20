Nato a Padova l’8 aprile 1962, Stefano Bettini è scultore, pittore e poeta autodidatta, e ora si affaccia anche al mondo della narrativa con il suo primo romanzo, Il signore dalle scarpe gialle, un libro che segna un nuovo capitolo nella sua intensa attività creativa.

La sua esperienza nelle arti visive – dall’incisione all’uso libero di spatole, pennelli e pennarelli – si riflette nella scrittura, dove il segno distintivo di Bettini si traduce in immagini e atmosfere che sorprendono per immediatezza e stratificazione. Al centro del romanzo e della sua poetica resta il tema dell’amore, attraversato da una vena di ironia amara, quasi tragica, che conferisce alle storie leggerezza e profondità insieme.

Le opere di Bettini hanno già trovato riconoscimento in rassegne nazionali e internazionali, e con questo debutto letterario conferma la sua capacità di esplorare nuovi linguaggi, mantenendo quella sensibilità unica che caratterizza tutta la sua produzione artistica.

Blasting News ha contattato Stefano per un'intervista per parlare del suo romanzo e dei suoi progetti futuri da scrittore.

Stefano Bettini: 'Il mio libro è un inno alle seconde possibilità'

Il titolo il signore dalle scarpe gialle è nato più da un personaggio oppure al contrario?

"Prima di tutto sono nato con le parole, perché le prime cose che mi hanno avvicinato all’arte sono state le poesie. Ho realizzato cinque libri di poesie, scritti quasi tutti dietro le mie tele: in ogni tela c’è una poesia che ricorda un po’ il quadro.

Non mi ero mai avvicinato alla scrittura vera e propria, perché le poesie sono attimi di vita che blocco come una fotografia, solo che è a parole.

Il romanzo invece è un po’ più complesso, ci pensavo da tanto tempo, e finalmente mi sono deciso a scriverlo. Non avevo nessuna velleità di pubblicarlo: l’avevo scritto solo per piacere personale. Poi l’ho fatto leggere ad alcuni amici e mi hanno convinto a pubblicarlo. Devo ringraziarli, perché è stato anche un successo: continua a essere comprato e questo mi fa molto felice. Dopo questo romanzo, ne ho scritti altri sette che andranno pubblicato un po' alla volta con la collana di libri chiamata Uomini in crisi, perché ogni mio romanzo parla di un uomo imperfetto, con difetti come tutti, e io ho avuto il coraggio di metterli su carta".

Quanto è stato complesso mettersi completamente a nudo?

"È un po’ complicato, perché significa raccontare le proprie paure, i propri difetti e le proprie fragilità. Però, quando ci riesco, mi sento meglio: scrivere è un’autoterapia catartica. Cerco di raccontare le difficoltà dell’essere umano con profondità, ma anche con una punta d’ironia ".

C'è stata qualche scena raccontata con un po' più di ironia?

"Si tratta di una storia d’amore guidata da una cagnolina, Alice Bruttini. Esiste veramente e vive con me. È una sopravvissuta: l’ho salvata da un allevamento intensivo, era brutta e puzzolente, e ho deciso di portarla a casa. Inizialmente si chiamava solo Alice, poi è diventata Alice Bruttini, e ora porta il nome con fierezza.

Lei è la guida del romanzo: tanto che l’anno scorso a Romos, un concorso letterario, ho vinto la menzione d’onore come personaggio non protagonista del libro".

Qual è la cosa più strana, anche inattesa, che ti ha insegnato questo libro?

"Questo non è un romanzo d'esordio e ho avuto paura nel farlo leggere. Non sono uno scrittore e non mi ritengo ancora adesso. Tuttavia, ho fatto un passo avanti e alcune persone che sapevo essere grandi lettori, mi hanno fatto dei complimenti. La soddisfazione più grande è stata riuscire a far leggere persone che non leggevano più da anni".

C'è una domanda sulla storia che ti piacerebbe che i lettori ti chiedessero?

"Sono stato delle mie presentazioni e mi hanno chiesto: “Perché il signore dalle scarpe gialle?” Il personaggio vuole vivere e vive in maniera solitaria con la sua cagnolina.

Non cerca il confronto con gli altri, ma vuole comunque farsi notare. Ognuno di noi è unico, e sebbene la società ci voglia tutti catalogati e vestiti sempre tutti uguali, lui si sottrae dalla mediocrità con qualcosa di distinguibile: le scarpe gialle. Comunque, un simbolo di unicità può essere qualsiasi cosa: un fazzoletto a fiori, degli occhiali rosa o qualsiasi segno distintivo che possa essere notato senza fare rumore senza fare troppa confusione".

Quando scrivi pensi più a immagini o a parole oppure entrambe?

"Io non ho fatto scuola, sono autodidatta, quindi non ho il modo di scrivere corretto. Però io scrivo immaginandomi la storia e per iniziare un romanzo devo averla nella mente con quasi tutto l’inizio e la fine strutturati.

Me la immagino a immagini".

Se il tuo romanzo dovesse essere una corrente magari artistica, come lo classificheresti ?

"Lo classificherei come romanzo contemporaneo. Racconta della fragilità degli uomini, in questo caso, di una seconda possibilità: nella vita si ha sempre la forza di rimettersi in gioco e di ricominciare".

Se incontrassi davvero il signore dalle scarpe gialle, che cosa gli chiederesti?

"Gli direi di venire a bere un bel bicchiere di rosso insieme e di raccontarmi, dentro il libro, cosa ha visto di me mentre lo scrivevo ".

Cosa stai preparando per i tuoi prossimi progetti?

"Per questo aprile credo di far uscire il mio prossimo romanzo. Il titolo non lo svelo per scaramanzia, ma è attualmente in fase di editing. Sto correggendo eventuali errori, poi verrà impaginato e sarà pronto per la stampa".