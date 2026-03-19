Il Padiglione Centrale dei Giardini della Biennale di Venezia è stato completamente trasformato, grazie a un importante intervento di restauro e riqualificazione. Questo spazio, che rappresenta uno dei luoghi simbolo della manifestazione, si prepara a diventare il fulcro della 61esima Esposizione internazionale d’arte, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026. Il progetto di rinnovamento è stato reso possibile da un investimento pubblico di 31 milioni di euro, stanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr, segnando una nuova stagione per il celebre spazio espositivo.

Un nuovo capitolo per uno spazio storico

La presentazione ufficiale del Padiglione Centrale ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e culturali. Tra i presenti, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, i suoi predecessori Paolo Baratta e Roberto Cicutto, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Durante la cerimonia, è stato sottolineato come questo intervento segni l’inizio di un nuovissimo capitolo nella gloriosa storia di un luogo unico, che ha avuto inizio 131 anni fa, ospitando da sempre eventi di rilievo internazionale.

La mostra ‘In Minor Keys’ e il ricordo di Koyo Kouoh

Il rinnovato Padiglione Centrale ospiterà la mostra ‘In Minor Keys’, curata da Koyo Kouoh.

Kouoh fu la prima curatrice africana della Biennale Arte, scomparsa prematuramente nel maggio 2025. L’esposizione vedrà la partecipazione di 111 artisti, confermando la vocazione internazionale e inclusiva della Biennale di Venezia. Il restauro del Padiglione rappresenta non solo un investimento nella cultura, ma anche un sentito omaggio alla memoria di chi ha contribuito a rinnovare la manifestazione.

Il rinnovamento del Padiglione Centrale si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione degli spazi espositivi della Biennale. L'obiettivo è offrire al pubblico e agli artisti un luogo all’avanguardia, capace di accogliere le sfide dell’arte contemporanea e di mantenere viva la tradizione di eccellenza che caratterizza la prestigiosa manifestazione veneziana.