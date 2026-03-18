A meno di quarantotto ore dalla presentazione del Padiglione Centrale restaurato, evento chiave della Biennale d’Arte di Venezia, la tensione tra la Fondazione e il governo italiano resta alta riguardo la partecipazione della Russia. La Fondazione ha trasmesso al Ministero della Cultura la documentazione richiesta, ribadendo la piena osservanza delle sanzioni verso la Russia.

Il ministro Giuli sta esaminando il materiale per verificare il rispetto delle leggi, concentrandosi sulla corrispondenza con le autorità russe e le modalità organizzative.

La Biennale sostiene di aver preso atto della comunicazione di Mosca per la partecipazione. Giuli aveva riconosciuto l’autonomia della Biennale, ma il dibattito evidenzia il conflitto tra autonomia istituzionale e interesse nazionale. La maggioranza, salvo la Lega, propende per una posizione cauta verso la Russia, in linea con la politica estera. Si ipotizza un intervento ministeriale solo per gravi irregolarità, o la possibilità di dichiarare persona non grata gli artisti russi, impedendone l’ingresso prima dell’apertura del 9 maggio.

Il Padiglione Centrale: decisioni imminenti e riflessi politici

La decisione del ministro Giuli sulla sua presenza alla presentazione del Padiglione Centrale, giovedì alle dodici, sarà cruciale.

L’edificio, fulcro delle mostre della Biennale, è stato restaurato con fondi Pnrr del Ministero della Cultura. Un’eventuale assenza del ministro sarebbe un segnale forte. La vicenda coinvolge i più alti livelli governativi, con un incontro previsto tra Giuli e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari per definire i prossimi passi.

Le polemiche non si limitano alla Russia. Il collettivo Art Not Genocide Alliance ha chiesto di impedire la partecipazione di Israele per presunto genocidio. Queste posizioni dimostrano come la Biennale sia un crocevia di confronto politico e culturale internazionale, tra libertà artistica e normative.

La Biennale: tensioni geopolitiche e dibattiti culturali

La Biennale di Venezia ha spesso rispecchiato le tensioni geopolitiche.

Controversie simili sulla partecipazione russa si sono verificate nel 2022 e 2024 a seguito delle sanzioni. Il Padiglione Russo è una presenza storica e la sua gestione evidenzia la complessità di conciliare il suo ruolo con i vincoli normativi. Il dibattito attuale si estende ad altri ambiti culturali e politici, come il caso dell’étoile Svetlana Zakharova, esclusa dal Gala di danza di Roma, e le discussioni su censura culturale e russofobia. Queste si sommano alle richieste degli artisti riguardo la partecipazione di Israele. La rassegna veneziana si conferma crocevia di cultura, diplomazia e frizioni globali.