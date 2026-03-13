Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sfiduciato la rappresentante del MiC incaricata di seguire i rapporti con la Biennale di Venezia. La decisione è giunta in seguito alla partecipazione della Federazione Russa alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026. Il provvedimento si inserisce in un acceso confronto istituzionale sul tema.

Giuli ha reagito all’operato della rappresentante di fronte alla decisione autonoma della Fondazione La Biennale, scelta che vede il governo italiano fermamente contrario.

La Fondazione ha ribadito la propria autonomia decisionale in una nota ufficiale del MiC.

La partecipazione del padiglione russo ha suscitato forti reazioni. Una lettera, firmata dai ministri della Cultura e degli Esteri di ventidue Paesi europei e dall’Ucraina, ha sollecitato la Biennale a riconsiderare la presenza russa, definita “inaccettabile nelle attuali circostanze”. Parallelamente, l’Unione europea, tramite la vicepresidente Henna Virkkunen e il commissario Glenn Micallef, ha espresso una condanna netta, annunciando l’ipotesi di sospensione o cessazione di una sovvenzione europea alla Fondazione Biennale.

Il clima resta teso: da una parte, il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, ha rivendicato l’autonomia istituzionale dell’ente e la scelta di evitare “chiusure e censure”.

Dall’altra, Giuli ha ribadito il dissenso del governo e agito formalmente sul piano interno, sfiduciando la rappresentante del MiC. Questo segnala una frattura nella gestione della comunicazione tra il ministero e la Fondazione.

La Biennale tra indipendenza e pressioni internazionali

La Biennale di Venezia, fondata nel 1895, rivendica da sempre una struttura autonoma rispetto alle indicazioni politiche governative, come confermato dalla presidenza. La decisione di riaprire il padiglione russo, proprietario dello spazio ai Giardini dal 1914, si fonda su questo statuto: ogni Stato riconosciuto può partecipare autonomamente.

Il forte richiamo alla libertà artistica è stato al centro degli interventi di Giuli.

Il Ministro ha sottolineato come l’arte non possa essere considerata libera quando è scelta dai vertici di uno Stato autocratico, evidenziando il contrasto tra arte e regimi repressivi.

Il contesto culturale e le proteste

L’opposizione alla partecipazione russa è sostenuta dall’Ucraina, che ha denunciato la distruzione di migliaia di siti culturali e la morte di centinaia di artisti e operatori culturali dall’inizio del conflitto. Anche attiviste, come il collettivo Pussy Riot, hanno annunciato proteste, denunciando tentativi di strumentalizzazione della cultura da parte del regime russo.

Il dibattito verte anche sul significato della Biennale come luogo di dialogo o di legittimazione politica.

Il critico Luca Zuccalà ha auspicato che il padiglione russo diventi “uno spazio di frizione critica autentica, e non un monologo persuasivo mascherato da dialogo”.

L’azione del governo italiano, formalizzata nella sfiducia, testimonia la difficoltà di gestire le relazioni istituzionali in un clima geopolitico delicato. La cultura si trova al centro di una battaglia simbolica tra autonomia artistica e responsabilità civile.