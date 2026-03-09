Luca Zuccalà, critico d’arte e direttore del Giornale dell’Arte, propone una riflessione netta sulla partecipazione della Russia alla Biennale d’Arte di Venezia: “Se la presenza della Russia è inevitabile, allora che diventi almeno uno spazio di frizione critica autentica, e non un soliloquio persuasivo mascherato da dialogo”. Zuccalà interviene a margine della contrarietà espressa dal governo italiano e dall’Ucraina alla partecipazione della Federazione Russa.

Il critico parte da una considerazione chiara: i padiglioni nazionali della Biennale non sono entità neutre, ma rappresentano strumenti di soft power e diplomazia culturale.

Storicamente, curatori e progetti sono indicati dai ministeri della cultura, rendendo “impossibile credere che la Federazione Russa partecipi alla Biennale con l’intenzione di aprire un vero spazio di dialogo o tregua culturale”. Zuccalà osserva che il rischio concreto è trasformare uno spazio di dialogo in “un monologo persuasivo travestito da apertura culturale”.

Alla domanda se sia meglio escludere la Russia, come avvenuto nel 2022 e nel 2024, Zuccalà risponde che, “se davvero non è possibile escludere il padiglione russo per ragioni diplomatiche o giuridiche, allora la Biennale dovrebbe almeno assumersi la responsabilità di trasformare questa presenza in uno spazio di confronto reale e non in una semplice operazione di normalizzazione simbolica”.

Propone un gesto concreto: affiancare al padiglione ufficiale un presidio di artisti russi dissidenti o voci civili contrarie alla guerra, per indicare che l’istituzione sa “costruire un discorso critico sul presente”.

Zuccalà affronta poi l’altra questione emersa nelle selezioni: l’assenza di artisti italiani nella mostra internazionale “In Minor Keys”. Piuttosto che “uno scandalo”, il critico la interpreta come “un sintomo”: riflette il modo in cui l’Italia è percepita nel sistema dell’arte contemporanea internazionale e, soprattutto, il rapporto che il paese ha con l’arte prodotta oggi. Aggiunge che non sono solo gli italiani a mancare: molte nazioni europee non sono rappresentate, fatto dovuto a una scelta curatoriale che privilegia geografie extraeuropee.

Zuccalà conclude che “finché l’arte contemporanea continuerà a essere percepita come qualcosa di marginale”, non sorprende che “gli artisti italiani siano raramente al centro delle grandi piattaforme internazionali”.

Il contesto del ritorno della Russia alla Biennale

Dopo due edizioni in cui il padiglione russo era rimasto chiuso (per protesta degli artisti nel 2022 e affidamento temporaneo alla Bolivia nel 2024), la Russia tornerà ufficialmente alla Biennale d’Arte di Venezia nell’edizione 2026. Il governo italiano, pur contrario, è stato superato da decisioni autonome della Fondazione Biennale, che ha incluso la Federazione Russa tra i cinquantanove padiglioni nazionali, conformemente allo statuto che non consente di escludere Paesi proprietari dei propri spazi espositivi.

Ciò ha suscitato reazioni forti: da una petizione su change.org intitolata “No alla partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia” a una lettera di eurodeputati che definiscono la presenza russa “inaccettabile” per il rischio di legittimare un regime violento.

Storia e significato dei padiglioni nazionali alla Biennale

I padiglioni nazionali vengono costruiti fin dai primi anni del novecento come rappresentazioni fisiche degli Stati all’interno del contesto culturale della Biennale. Agiscono come micro-ambasciate culturali in cui ciascuna nazione esprime soft power e identità artistica. Il padiglione russo, progettato nel 1914, è uno degli edifici storici permanenti ai Giardini della Biennale.

Negli anni, il padiglione russo è stato restaurato e ha ospitato eventi, supporti educational e, ora, tornerà a rappresentare direttamente la Federazione Russa.

In questo quadro, la proposta di Zuccalà risuona come una sollecitazione chiara: se il padiglione russo non può essere escluso, sia trasformato in luogo di “vera frizione critica”, in grado di accogliere voci che mettono in discussione il governo russo e denunciano la guerra, mostrando che la cultura può svolgere anche una funzione critica e consapevole. La posizione di Zuccalà non nega la cultura russa — “una delle grandi tradizioni artistiche europee” — ma distingue nettamente tra la cultura e il governo che la rappresenta oggi, ponendo l’accento sulla responsabilità della Biennale di interpretare il padiglione nazionale anche come luogo di tensione critica sul presente.