In occasione del suo ottantunesimo compleanno, il 18 marzo, Bobby Solo, figura storica della musica leggera italiana, ha pubblicato il nuovo album intitolato 80 e una lacrima. Prodotto da Clodio Music e realizzato con la grande orchestra diretta dal maestro Enzo Campagnoli, con la collaborazione di Stefano Zavattoni, il disco è una testimonianza della vitalità artistica del cantante, che continua a dedicarsi alla musica con rinnovato entusiasmo anche dopo aver superato gli ottant’anni.

Il progetto discografico si compone di quattordici brani, che spaziano dalle reinterpretazioni di celebri canzoni di Elvis Presley, artista fondamentale nella formazione di Bobby Solo, ai suoi successi più rappresentativi.

All'interno di 80 e una lacrima, trovano posto classici intramontabili come Una lacrima sul viso, proposto anche in versione inglese con il titolo For Your Love, Se piangi se ridi e Zingara. L'album include inoltre un brano inedito, La vita che ti va, scritto da Bobby Solo e Norman Sciran, dedicato all'amore universale. Questo singolo sarà il primo estratto e sarà accompagnato da un docu-video diretto da Michele Vitiello e prodotto da Pasquale Scilanga per Clodio Music.

Riguardo l'esperienza con l'orchestra e i nuovi arrangiamenti, Bobby Solo ha dichiarato: “Grazie a Clodio Music esce un album che fino a ieri poteva apparire un sogno irraggiungibile, anche perché sono abituato a suonare con la band – ed è stato sorprendente ritrovarmi con Enzo Campagnoli e Stefano Zavattoni e la loro orchestra: riascoltarmi è stata una emozione nuova, una sorpresa”.

Un ponte tra Elvis Presley e i successi italiani

Il repertorio di 80 e una lacrima crea un dialogo tra la musica internazionale e il percorso artistico italiano di Bobby Solo. Tra le quattordici tracce, spiccano alcune delle più celebri canzoni di Elvis Presley, quali Hound Dog, Blue Suede Shoes, That's All Right, Love Me Tender, Always on My Mind e I Can't Help Falling in Love. Questa selezione evidenzia il profondo legame artistico che Bobby Solo ha sempre avuto con il rock and roll americano e con Presley, da lui definito il “Re del Rock and Roll”, la cui capacità di fondere generi come country, blues e gospel ha ispirato generazioni di musicisti.

Alla componente internazionale si affiancano i brani che hanno segnato la carriera di Bobby Solo in Italia e in Europa, tra cui Se piangi se ridi, vincitore del Festival di Sanremo, Zingara e Al tuo amore non ci credo.

La scelta di includere Una lacrima sul viso anche nella sua versione inglese, For Your Love, testimonia il successo del brano oltre i confini nazionali.

La sfida orchestrale: nuove sonorità per brani storici

La realizzazione di 80 e una lacrima rappresenta per Bobby Solo un momento di riflessione e un bilancio della sua lunga carriera, affrontato con entusiasmo grazie all'inedita esperienza orchestrale. L'artista ha sottolineato come la registrazione con l'orchestra abbia offerto nuove sfumature interpretative rispetto alla più consueta dimensione della band. Il contributo dei maestri Enzo Campagnoli e Stefano Zavattoni, figure di spicco nel panorama musicale italiano, ha permesso di rinnovare brani storici, conferendo loro un profilo sonoro attuale senza alterarne lo spirito originale.

L'album, distribuito da Clodio Music, comprende quattordici tracce per una durata complessiva di circa quarantaquattro minuti. Il singolo La vita che ti va si propone non solo come nuovo brano in rotazione radiofonica, ma anche come veicolo di un messaggio universale d'amore, tematica ricorrente nella discografia di Bobby Solo. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di riscoperta e valorizzazione dell'artista, che, tra le figure di rilievo della scuola cantautorale italiana degli anni Sessanta e Settanta, continua a comunicare con pubblici di generazioni diverse.