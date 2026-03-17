L'architetto Stefano Boeri ha firmato il progetto di riqualificazione degli ambulacri meridionali del Colosseo, l'Anfiteatro Flavio. L'iniziativa, presentata a Roma il 17 marzo 2026, si propone di restituire al pubblico la percezione dell'estensione originaria del monumento nella sua area sud. L'intervento mira a valorizzare le dimensioni, le proporzioni e i materiali dell'antico anfiteatro, offrendo, come dichiarato da Boeri, "a tutti la possibilità di percepire qual era l’estensione vera del Colosseo sul lato sud e quali erano anche le proporzioni".

Il nuovo allestimento trasforma uno spazio un tempo interno al monumento in un'area pubblica esterna, ora pienamente accessibile. Questo nuovo spazio pubblico mantiene intatte le caratteristiche architettoniche e materiche del Colosseo originario. Boeri ha espresso la sua visione: "Immagino famiglie sedute a riposare dopo aver visitato gli interni o che aspettano di entrare. La prossimità col monumento è una conquista bellissima".

Collaborazione tra architetti e archeologi

Il progetto è frutto di una stretta collaborazione tra lo studio di Stefano Boeri e gli archeologi del Parco archeologico del Colosseo. Le indagini di scavo sono state fondamentali per ricostruire il perimetro originario dell'anfiteatro, in un costante dialogo tra le discipline.

Boeri ha descritto questo processo come un "lavoro bellissimo tra archeologia e architettura", dove gli archeologi confermavano i disegni e le misure elaborate dagli architetti. Questa sinergia progettuale ha permesso di restituire al pubblico un ambiente fedele all'impianto antico, rispondendo efficacemente alle esigenze di valorizzazione e tutela del sito.

Il progetto ha suscitato osservazioni e dibattiti, che Boeri accoglie positivamente. "La polemica e il dibattito sono una cosa bellissima", ha affermato, "perché se ci sono vuol dire che si è fatto un intervento importante e la città risponde in modo attivo". L'architetto ha sottolineato che Roma è una "città viva" e che le critiche contribuiscono a individuare e migliorare eventuali errori.

Valorizzazione, storia e prospettive degli ambulacri

Il valore del progetto ha ottenuto il riconoscimento di importanti esperti di archeologia, tra cui il professor Andrea Carandini. Boeri ha evidenziato l'importanza del giudizio positivo di Carandini, che ha definito "un grande maestro", aggiungendo che il suo apprezzamento è stato ancora più significativo poiché espresso senza sapere chi fosse l'autore del progetto. Gli ambulacri, storicamente corridoi interni cruciali per lo snodo e l'accoglienza del pubblico negli anfiteatri romani, tornano oggi a essere pienamente fruibili grazie all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza, che ne ripristina la funzione originaria.

L'apertura degli ambulacri meridionali si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione avviato con l'inaugurazione del Parco archeologico del Colosseo nel 2017.

Numerosi interventi di recupero sono stati realizzati per garantire la conservazione e la restituzione al pubblico del più importante monumento di Roma. Questa nuova fase rafforza il ruolo del Colosseo come spazio di incontro, cultura e memoria, rappresentando un esempio di innovazione progettuale nel pieno rispetto dell'eredità storica e coinvolgendo anche altre aree del parco.