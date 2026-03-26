Dal 27 marzo al 30 giugno 2026, la città di Bologna si prepara ad accogliere un evento espositivo di grande rilievo: la mostra “Banksy Archive 01. The School of Bristol 1983”. Ospitata presso il prestigioso Palazzo Belloni, questa rassegna si propone di esplorare in profondità l'arte urbana, con un focus particolare sulla vibrante scena sviluppatasi nella città inglese di Bristol e sull'influenza inconfondibile di Banksy nel panorama artistico contemporaneo. L'esposizione, definita come inedita, rappresenta il primo nucleo di un ambizioso progetto di archivio internazionale dedicato all’arte urbana.

Il percorso espositivo vanta oltre 200 pezzi originali, offrendo una panoramica completa e dettagliata. Tra le opere in mostra spiccano serigrafie autografate e diverse creazioni inedite, affiancate da lavori su carta, disegni, fotografie, copertine di vinili e una selezione esclusiva di oggetti provenienti direttamente dallo studio dell’artista. Concepita per attrarre sia gli appassionati di street art sia coloro che si avvicinano per la prima volta a questo linguaggio espressivo, la mostra offre uno sguardo approfondito sulla produzione di Banksy, dagli esordi fino alla sua maturità artistica, contestualizzandola nel ruolo cruciale di Bristol come vera e propria culla del movimento.

L'eredità di Bristol e il percorso artistico di Banksy

La mostra “Banksy Archive 01. The School of Bristol 1983” non si limita a ripercorrere la sola carriera dell’artista, ma si estende all'analisi dell'evoluzione della street art a Bristol a partire dagli anni Ottanta. Le opere esposte documentano in modo esaustivo le tecniche, i soggetti e le trasformazioni stilistiche che hanno plasmato questo fenomeno, oggi universalmente riconosciuto come un linguaggio artistico metropolitano di primaria importanza. Particolarmente significativi sono gli oggetti provenienti dallo studio di Banksy, che permettono al pubblico di avvicinarsi ai retroscena della sua produzione e alle collaborazioni che hanno caratterizzato e arricchito la scena artistica di Bristol.

L'esperienza è concepita come un vero e proprio viaggio attraverso le origini e la storia di una delle scuole artistiche più influenti degli ultimi cinquant’anni.

Tra i punti di forza dell'allestimento, la presenza di serigrafie autografate e di opere mai esposte prima consente di approfondire la comprensione del lavoro di Banksy nelle sue diverse fasi creative e di cogliere i suoi rapporti con altri protagonisti del movimento. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di gettare le basi per la creazione di un futuro archivio internazionale di arte urbana, prendendo avvio proprio da questo primo significativo evento italiano, curato da Andrea Francia.

Palazzo Belloni: un polo per l'arte urbana a Bologna

La prestigiosa sede espositiva del Palazzo Belloni, storico edificio situato in via de’ Gombruti, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'arte contemporanea. Negli ultimi anni, il palazzo ha ospitato numerose esposizioni di successo, consolidando il suo ruolo di spazio espositivo d’eccellenza nel cuore del centro storico di Bologna. Attraverso eventi come questo, il Palazzo Belloni contribuisce a rafforzare il legame della città con l'arte urbana e con le nuove forme di espressione giovanile. Nel corso del tempo, Bologna si è affermata come un dinamico centro d’innovazione e sperimentazione nell’ambito della street art, coinvolgendo attivamente sia artisti locali sia esperienze di respiro internazionale.

Il progetto “Banksy Archive 01” mira a istituire una piattaforma di studio permanente, dedicata ai protagonisti dell'arte urbana e alle dinamiche che hanno animato la scena di Bristol. Questa iniziativa si inserisce armonicamente nel più ampio panorama degli eventi culturali bolognesi dedicati all'arte visiva contemporanea, rappresentando un'occasione imperdibile di approfondimento e divulgazione sulle radici e l'evoluzione del linguaggio della street art moderna.