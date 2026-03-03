La 63ª edizione della Bologna Children’s Book Fair si svolgerà dal 13 al 16 aprile 2026 presso BolognaFiere. L’evento vedrà la partecipazione di circa 1.500 espositori provenienti da 90 paesi e regioni del mondo, con nove nuovi ingressi: Barbados, Camerun, Nepal, Ruanda, Trinidad e Tobago, Uruguay, Uzbekistan e Zambia.

La Norvegia protagonista e la mostra illustrativa "What if?"

La Norvegia sarà il Paese ospite d’onore per il 2026. L’esposizione principale, intitolata "What if?", presenterà le opere di 49 illustratori, offrendo un viaggio immersivo nell'illustrazione norvegese contemporanea.

Questo progetto, promosso da NORLA (Norwegian Literature Abroad), mira a promuovere la letteratura e l'immagine per ragazzi a livello globale. In parallelo, Grafill – l’organizzazione norvegese per la comunicazione visiva – allestirà una panoramica della produzione libraria norvegese premiata nei concorsi Most Beautiful Books e Most Beautiful Illustrated Books 2025, con 52 titoli vincitori. Un ricco programma di conferenze e incontri, sia in fiera che in città, completerà la presenza norvegese.

Anniversari e celebrazioni speciali

L’edizione 2026 sarà caratterizzata da numerose celebrazioni. I 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi saranno festeggiati con la mostra "Eccellenze Italiane. I Vestiti Nuovi di Pinocchio", che esporrà 50 illustrazioni di artisti affermati ed emergenti, e con un dedicato "Pinocchio Day" il 14 aprile.

Inoltre, giovedì 1 aprile, un appuntamento speciale vedrà Alessandro Barbero in conversazione con Ivan Canu.

Altre ricorrenze significative includono i 50 anni dalla morte di Agatha Christie, i 100 anni dalla nascita dell’illustratore e scrittore giapponese Mitsumasa Anno e gli ottant’anni della Repubblica italiana.

La Mostra Illustratori e il contesto storico della Fiera

Un’altra celebrazione importante riguarda la Fiera stessa: i sessant’anni della Mostra Illustratori. Per questa occasione, l’Illustrators Annual – il catalogo illustrativo della selezione – sarà arricchito da un inserto originale firmato da Paola Vassalli, contenente un’intervista al celebre illustratore Shaun Tan.

La Fiera, nata nel 1960, si è affermata come l’hub internazionale per i diritti editoriali nel mondo dell’infanzia.

Oltre a editori e illustratori, ospita agenti letterari, autori, traduttori, professionisti del licensing, insegnanti e bibliotecari. È sede di premi riconosciuti come i BolognaRagazzi Awards e un punto di riferimento globale per tendenze, innovazione e networking nell’editoria per bambini e ragazzi.

Festeggiano anche alcune realtà espositrici: Gribaudo compie 50 anni, Orecchio Acerbo e Uppa festeggiano 25 anni, mentre la Collana Contemporanea Mondadori raggiunge 35 anni, celebrati anche con la presenza di autrici come Bianca Pitzorno e Beatrice Alemagna.

Ospiti e premi

Tra gli ospiti nazionali e internazionali più attesi figurano Gianrico Carofiglio, che presenterà il suo primo libro per bambini e ragazzi "Accendere i fuochi" (Mondadori), Lorenzo Mattotti, Hervé Tullet, Beatrice Alemagna, Timothée de Fombelle, l’illustratrice svedese Emma AdBåge e la svizzera Albertine.

La direzione illustrativa della Fiera, guidata da Elena Pasoli, ha annunciato che la categoria speciale dei BolognaRagazzi Awards 2026 sarà dedicata a Favole e Fiabe, con un’attenzione particolare alla rappresentazione di genere nei libri per l’infanzia.

L’edizione 2026 si conferma quindi come una celebrazione ricca di contenuti e anniversari significativi, mantenendo saldo il dialogo tra tradizione e innovazione che caratterizza la manifestazione da oltre sessant’anni.