Dal 10 al 31 marzo 2026, la Cappella Santa Brigida della Basilica di San Petronio a Bologna ospiterà la mostra “I Quattro Evangelisti”. L’esposizione, inaugurata il 10 marzo alle ore 16, è dedicata alle opere di intarsio del maestro Carlo Rossi. Saranno esposti i ritratti dei quattro Evangelisti – Matteo, Marco, Luca e Giovanni – ispirati alla celebre serie di dipinti di Guido Reni (1575‑1642), i cui originali si trovano presso il Museum & Gallery della Bob Jones University in Carolina.

L'arte dell'intarsio di Carlo Rossi

Carlo Rossi non si è limitato a una semplice riproduzione, ma ha instaurato un vero e proprio dialogo artistico.

La sua opera traduce la pennellata libera e la luce argentea di Guido Reni nel linguaggio materico del legno. Conosciuta come l’arte di “dipingere senza pennelli”, la tecnica di Rossi compone immagini complesse attraverso l’assemblaggio millimetrico di piallacci, sottili fogli di legno naturale. Ogni linea e sfumatura è ricavata esclusivamente dalle venature.

L’acero viene scelto per la luminosità di capelli e barbe, mentre il noce è utilizzato per dare profondità a ombre e sfondi. Il risultato è un mosaico ligneo dove ogni tassello, dalla piuma di un’aquila alle vesti, si incastra perfettamente, senza lasciare spazi vuoti. La mostra, ospitata nella suggestiva Cappella Santa Brigida, valorizza questa tecnica che apre un confronto tra la pittura barocca e la materia lignea, traducendo luce e fluidità in venature e toni del legno.

La Basilica di San Petronio: un contesto storico e artistico

La Basilica di San Petronio, dedicata al vescovo Petronio (V secolo), santo patrono di Bologna, è un luogo ricco di storia e arte. Sorge su Piazza Maggiore e conserva al suo interno numerose testimonianze artistiche e architettoniche di rilievo. Tra queste si ricordano le grandi vetrate policrome del XIV‑XV secolo, con il rosone raffigurante il Cristo in gloria e i quattro evangelisti nei due occhi minori, realizzate su progetto di Jacopo di Paolo.

Altri elementi significativi includono la cappella di Sant’Abbondio, sede della prima Messa del 4 ottobre 1392, e luogo dell’incoronazione dell’imperatore Carlo V da parte di Papa Clemente VII il 24 febbraio 1530.

Gli affreschi di Giovanni da Modena del 1420, che decorano le pareti laterali della cappella, raffigurano il “Trionfo della Chiesa sulla Sinagoga” e un’allegoria della redenzione.

La collocazione della mostra “I Quattro Evangelisti” in questo contesto rinforza il dialogo tra spiritualità, arte figurativa ed elaborazione materica contemporanea, valorizzando sia la tecnica di Carlo Rossi sia lo spazio storico e architettonico che la accoglie.