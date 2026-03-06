Dal 8 al 15 marzo 2026, il Teatro Testoni Ragazzi di Bologna ospiterà la ventitreesima edizione di “Visioni di futuro, visioni di teatro…”. Questo festival internazionale di arti performative e cultura, interamente dedicato alla prima infanzia, è curato da La Baracca – Testoni Ragazzi. L'evento vedrà la partecipazione di sedici compagnie, suddivise tra sei italiane, otto europee e due cilene, che presenteranno un totale di ventiquattro spettacoli pensati per i bambini da zero a sei anni e per i loro contesti educativi e familiari. Il programma include anche laboratori, conferenze, incontri e presentazioni, con una sezione speciale destinata ai nidi e alle scuole dell’infanzia del Comune di Bologna e dei comuni circostanti.

L'inaugurazione, prevista per l'8 marzo, vedrà in scena lo spettacolo “A corpo libero” della Compagnia La Baracca. Un elemento di novità di questa edizione è il lancio di “The Right Time – Exploring Time in Performing Arts for Early Childhood”, un ambizioso progetto europeo supportato da Creative Europe, che influenzerà le prossime quattro edizioni del festival. Sarà inoltre celebrata la sesta edizione del Premio Valeria Frabetti, un riconoscimento per personalità e istituzioni che si distinguono nella promozione delle arti performative per la fascia d’età zero-tre anni. Il Comune di Bologna conferma il suo sostegno all’iniziativa con un finanziamento annuale di circa 300.000 euro.

Un ecosistema culturale per l'infanzia

I direttori artistici Andrea Buzzetti e Bruno Frabetti hanno sottolineato come il festival rappresenti un appuntamento “unico nel panorama internazionale: una programmazione teatrale interamente dedicata ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni e al mondo che li accompagna (famiglie, insegnanti, educatori, operatori culturali)”. L'assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Daniele Del Pozzo, ha aggiunto che non si tratta di una “semplice vetrina di spettacoli, ma di un ecosistema culturale che crea ponti tra esperienze solitamente tenute distinte”.

Radici storiche e innovazione artistica

Il festival di arti performative e cultura per la prima infanzia si svolge a Bologna ininterrottamente dal 2004, con il Teatro Testoni Ragazzi come sede consolidata, un luogo ormai punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore.

Visioni è riconosciuto per la sua capacità di integrare in modo originale la dimensione artistica con quella educativa. Questa sinergia si concretizza attraverso la realizzazione di spettacoli, laboratori e incontri, spesso ospitati all’interno di nidi e scuole dell’infanzia, grazie al consolidato rapporto con i servizi educativi del Comune.

Collaborazione e impatto internazionale

La proficua collaborazione tra La Baracca – Testoni Ragazzi e i Servizi educativi 0‑6 anni del Comune di Bologna è formalizzata dal protocollo “ZeroTreSei… Teatro”, che supporta attivamente la missione del festival. Visioni si distingue inoltre per il suo ruolo di laboratorio europeo. Progetti come AMEY (Artists Meet Early Years), il fondo Small size e iniziative quali “0/3 Chiama Italia” evidenziano un impegno costante nell’innovazione delle arti performative dedicate alla prima infanzia.

Grazie alla sua consolidata rilevanza, il festival attira ogni anno centinaia di delegati culturali internazionali, trasformando Bologna in un centro nevralgico per il dialogo e lo scambio nel settore.