Enrica Bonaccorti ha affrontato negli ultimi mesi una dura battaglia contro un tumore al pancreas, scoperto all’inizio dell’estate del 2025. La diagnosi ha segnato un momento di forte shock per la conduttrice, che ha descritto la sensazione di essersi sentita “congelata”, come in un “lungo letargo a occhi aperti”. Inizialmente, ha scelto l’isolamento, evitando contatti con amici e pubblico, e ha reso pubblica la sua condizione solo dopo mesi di silenzio. La figlia Verdiana le è stata accanto con costanza, diventando la sua principale fonte di forza e sostegno.

Il percorso di cura e la speranza di un intervento

Bonaccorti ha seguito cicli di chemioterapia e radioterapia, affrontando gli effetti collaterali, come la difficoltà a bere acqua che “sapeva di metallo”. Il tumore, a causa della sua posizione delicata, non era operabile al momento della diagnosi. Nonostante ciò, la conduttrice ha mantenuto viva la speranza: “Tra tre mesi si faranno le indagini e vedremo se si potrà operare”. Questo desiderio di intervento rappresenta un punto fermo nel suo percorso di cura.

Resilienza e trasparenza in un momento difficile

Nonostante la gravità della situazione, Bonaccorti ha dimostrato lucidità e determinazione. Ha dichiarato di non essere disperata, pur riconoscendo la pesantezza delle cure a cui si è sottoposta.

Il sostegno del pubblico e, in particolare, l’affetto della figlia Verdiana le hanno ridato la voglia di vivere. La sua esperienza è diventata un esempio di coraggio e resilienza, sottolineando l’importanza dell’affetto e della condivisione nei momenti più difficili della vita. La trasparenza con cui ha affrontato la malattia ha rafforzato il legame con il suo pubblico.

Al momento non sono disponibili conferme indipendenti su ulteriori sviluppi clinici o aggiornamenti specifici sul decorso della malattia.