Nel weekend dal 5 all’8 marzo 2026, due nuove uscite si sono imposte al botteghino italiano. Il film di animazione Disney/Pixar “Jumpers – Un salto tra gli animali” ha incassato 1.643.945 euro, registrando 220.466 spettatori in quattro giorni. Nello stesso periodo, la commedia “Un bel giorno”, con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, ha raccolto 1.637.533 euro con 223.986 spettatori.

Al terzo posto si posiziona “Scream 7”, alla sua seconda settimana di programmazione, con un incasso settimanale di 636.149 euro e un totale accumulato di 2.503.686 euro.

Complessivamente, gli incassi del fine settimana ammontano a 6.667.714 euro, registrando una flessione rispetto agli 8.146.292 euro del weekend precedente.

La classifica prosegue con “Cime tempestose”, con Margot Robbie e Jacob Elordi, che scende di due posizioni ma raggiunge un totale di 10.607.456 euro (513.016 euro nel weekend). Segue “Hamnet – Nel nome del figlio”, con 3.154.683 euro totalizzati in cinque settimane (287.684 euro nel fine settimana). Al sesto posto si colloca “Rental Family – Nelle vite degli altri”, con 269.915 euro nel weekend e 1.644.546 euro complessivi.

Completano la top ten altre nuove uscite: “La lezione” di Stefano Mordini (240.234 euro e 34.135 spettatori), “La sposa!” di Maggie Gyllenhaal (226.460 euro e 30.027 spettatori), “Nouvelle Vague” di Richard Linklater (157.681 euro e 22.861 spettatori) e il documentario “Epic – Elvis Presley in concert” di Baz Luhrmann (108.863 euro e 12.678 spettatori).

Analisi del mercato cinematografico

Il totale settimanale di 6.667.714 euro segna un calo rispetto al weekend precedente. Tuttavia, l’anno cinematografico mostra segnali positivi: a inizio marzo, il box office italiano complessivo dell’anno registrava un incremento del 20% rispetto al 2025, con 141.922.925 euro raccolti e 18.797.654 presenze, nonostante marzo stia registrando un calo del 13% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il successo dei titoli d’animazione e delle commedie

“Jumpers – Un salto tra gli animali”, diretto da Daniel Chong, è un titolo originale Pixar che ha debuttato in Italia il 5 marzo 2026. La pellicola, che narra di una tecnologia capace di trasferire la coscienza in corpi di animali robotici, ha riscosso successo anche in Nord America, incassando circa 46 milioni di dollari al debutto.

In Italia, il suo esordio con 1.643.945 euro sottolinea la solidità dell’offerta family in un periodo che presenta una carenza di titoli dedicati a questo target.

“Un bel giorno” conferma il buon momento del cinema italiano e delle commedie, con un debutto in linea con altri titoli nazionali simili. La commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele ha ottenuto una media per sala superiore a quella di “Jumpers” (3.322 euro contro 3.211 euro) e un moltiplicatore di 13,6 rispetto al primo giorno. Questo risultato si inserisce in un momento favorevole che potrebbe permettere alla pellicola di superare performance pregresse di successo.