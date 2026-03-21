I BTS sono tornati dal vivo dopo quattro anni con un concerto nella storica Gwanghwamun Square di Seul. L’evento, trasmesso su Netflix e intitolato "BTS The Comeback Live | Arirang", ha celebrato il lancio del nuovo album "ARIRANG", riunendo sul palco RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. La scaletta ha incluso brani inediti e successi storici. Lo show si è aperto con "Body to Body", ispirato al canto popolare coreano "Arirang", fondendo strumenti tradizionali e sonorità contemporanee. Ballerini in coreografia sui gradini del Palazzo Gyeongbokgung hanno generato un’atmosfera emotiva e simbolica, accolta da un’ovazione.

Ritorno globale e identità culturale

L'evento ha segnato il ritorno live dei BTS dopo il servizio militare obbligatorio e l’inizio di un tour globale. L’identità visiva e musicale ha enfatizzato la cultura coreana, con simboli tradizionali come i geongongamri – i quattro trigrammi sulla bandiera sudcoreana – richiamanti equilibrio e armonia. L’album "ARIRANG" approfondisce questi temi, collegandosi a una delle canzoni popolari più iconiche della penisola, inno non ufficiale. La scenografia, con effetti luminosi su Gwanghwamun e il vicino Palazzo Gyeongbokgung, ha rafforzato la narrazione identitaria.

Momenti salienti e il "comeback del decennio"

Momenti chiave includono "Aliens", che ha esplorato nuovi linguaggi culturali.

La chiusura con "Dynamite" e "Mikrokosmos" ha visto i cubi LED trasformarsi in un cielo stellato, coinvolgendo il pubblico. Durante "SWIM", la band ha mostrato una nuova maturità artistica. Misure di sicurezza rigorose, incluse chiusure stradali e controlli, sono state implementate a seguito di precedenti incidenti. Nonostante alcune critiche, la città ha valorizzato la rilevanza storica di Gwanghwamun Square e del Palazzo Gyeongbokgung, e la capacità del gruppo di promuovere la cultura coreana. Il quinto album dei BTS ha venduto milioni di copie nel primo giorno. Definito il "comeback del decennio", l'evento e la scelta del titolo simboleggiano, per i membri, un nuovo inizio.