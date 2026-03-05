La Fondazione Burri celebra i 111 anni dalla nascita di Alberto Burri con un evento speciale intitolato “Burri. In opera e in esposizione nei video della Rai”. L’iniziativa, in programma giovedì 12 marzo agli Ex Seccatoi del Tabacco a Città di Castello, è promossa in collaborazione con Rai Umbria, Rai Teche e Rai Cultura. L’evento propone una rassegna di proiezioni video inedite, tratte dagli archivi Rai e montate “a collage”. L’obiettivo è documentare Burri al lavoro e ripercorrere le sue esposizioni storiche in prestigiose sedi museali. L’iniziativa rientra nel progetto “Ripartiamo dai territori”, attraverso il quale la Rai, in qualità di servizio pubblico, sostiene le eccellenze culturali locali come patrimonio nazionale.

Il direttore della sede Rai Umbria, Giovanni Parapini, sottolinea l’importanza di raccontare le figure di spicco umbre, da Francesco d’Assisi ad Alberto Burri, per rafforzare il legame tra territorio, memoria e futuro, nel pieno spirito del Servizio Pubblico. Anche Bruno Corà, presidente della Fondazione, evidenzia la rilevanza dell’iniziativa per la valorizzazione e la diffusione dell’opera di Alberto Burri.

Gli Ex Seccatoi del Tabacco: uno spazio riadattato dall’artista

Gli Ex Seccatoi del Tabacco, situati nella periferia di Città di Castello, sono un esempio significativo di recupero di archeologia industriale. Inaugurati nel 1990 e oggetto di un attento intervento di musealizzazione concluso nel 2022, sono diventati, su iniziativa di Alberto Burri, sede ideale per esporre le sue ultime e monumentali creazioni.

Attualmente, il complesso ospita 128 opere realizzate tra il 1974 e il 1993, testimoni dell’ultima fase della sua ricerca estetica e materica.

La Fondazione Palazzo Albizzini “Collezione Burri”: storia e sede

La Fondazione Burri, nata nel 1978 per volontà dello stesso artista con una prima donazione di trentadue opere, è riconosciuta dalla Giunta regionale dell’Umbria. La sede principale è il rinascimentale Palazzo Albizzini, aperto al pubblico nel dicembre 1981. La raccolta antologica qui esposta comprende circa centotrenta opere realizzate tra il 1948 e il 1989. Le opere sono distribuite in venti sale che illustrano le sperimentazioni materiche di Burri: catrame, tela di sacco, legno, ferro, plastiche, cellotex, con tecniche di collage, assemblaggio e uso del fuoco.

La Fondazione promuove inoltre conferenze, convegni, cataloghi e mostre dedicate all’artista.

Con questa rassegna video, la Fondazione amplia il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio burriano. L’integrazione della fruizione delle opere fisiche con materiali audiovisivi d’archivio offre un ritratto più completo e suggestivo del Maestro in azione e del suo percorso espositivo nei decenni.