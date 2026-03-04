Il busto del Cristo Salvatore, presente da secoli e finora anonimo nella Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura, sulla Via Nomentana a Roma, è opera di Michelangelo. La riattribuzione al Buonarroti è stata presentata in una conferenza stampa presso la Basilica dalla ricercatrice indipendente Valentina Salerno e dall’Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi.

La nuova ricostruzione documentale dell’eredità materiale di Michelangelo si fonda su un’ampia serie di fonti: testamenti, carteggi, diari, libri storici e di viaggio, relazioni, inventari notarili e atti confraternali dal 1564, anno della morte dell’artista, fino ai giorni nostri.

Da questa documentazione emerge una linea diretta e continua tra Michelangelo e l’opera, rimasta nell’oblio per secoli.

Il busto risale al periodo giovanile dell’artista, intorno al 1534, e ritrae Tomaso de’ Cavalieriis, amico intimo e sodale del grande scultore. De’ Cavalieriis fu tra gli uomini più in vista della politica romana ed europea dell’epoca. La corrispondenza dei marcatori stilistici del volto con quelli presenti in ritratti dipinti di de’ Cavalieriis, come la “Testa divina” conservata all’Ashmolean Museum di Oxford, conferma l’autografia michelangiolesca.

Il percorso documentale e la storia dell’opera

Secondo la ricostruzione, pochi mesi dopo la morte di Michelangelo, avvenuta nel 1564, i suoi beni furono occultati nella Basilica di San Pietro in Vincoli, dove risiedevano i Canonici Lateranensi, amici dell’artista, in una stanza segreta protetta da più chiavi.

Dopo la morte di de’ Cavalieriis, nell’aprile del 1584, il busto riemerse e venne trasferito dallo studiolo del cardinale Alessandro Medici – futuro papa Leone XI – nella Basilica di Sant’Agnese. Da allora, l’opera iniziò a perdere memoria della sua origine, venendo catalogata come “busto scultoreo di autore anonimo della scuola romana del sedicesimo secolo”.

Un momento cruciale nella sua storia è legato al 12 aprile 1855, quando Pio IX visitò Sant’Agnese con la Corte pontificia e, a causa del crollo di un soffitto, tutti precipitarono al piano inferiore rimanendo miracolosamente illesi. In segno di ringraziamento, furono avviati grandi lavori nella Basilica, nei quali sparì lo studiolo del cardinale Medici dove era stato riposto il busto.

Da quel momento, l’opera finì nella cappella destra della navata, ma il suo valore venne dimenticato del tutto prima della Seconda guerra mondiale.

Un riconoscimento storico e culturale

Alla conferenza stampa erano presenti, oltre alla studiosa Salerno e ai Canonici, l’Abate generale emerito don Franco Bergamin, il tenente colonnello Paolo Salvatori, del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale, e lo studioso e critico letterario Michele Rak.

Questa riassegnazione restituisce alla scultura un’identità precisa e la relazione diretta con Michelangelo, correggendo secoli di errori attribuitivi e dimenticanze. La vicenda del busto del Cristo Salvatore dimostra come un approccio documentale rigoroso possa portare alla luce la paternità di opere rimaste invisibili all’ombra di misattribuzioni o racconti frammentari.

La Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura, edificata lungo la storica Via Nomentana, conserva così un nuovo tesoro di valore inestimabile, riscoprendo la mano di uno dei più grandi artisti del Rinascimento e rafforzando il patrimonio culturale della Capitale.