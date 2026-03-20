Omar Pedrini, figura eclettica del panorama musicale e culturale italiano, torna a calcare le scene teatrali con un nuovo e significativo progetto: «Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni». Lo spettacolo, un originale format di teatro-canzone, si ispira al celebre «Trattato sul saper vivere ad uso delle giovani generazioni» di Raoul Vaneigem, proponendo un percorso artistico che fonde musica, poesia e riflessione profonda. L'artista invita il pubblico a un dialogo costante, affrontando con lucidità e sensibilità le tematiche legate alla fragilità e alla complessità del presente, con l'obiettivo di stimolare una consapevolezza rinnovata sul valore del saper vivere.

Il tour è in calendario fino al 24 aprile, offrendo diverse opportunità per immergersi in questa esperienza.

Il cuore dello spettacolo: un dialogo generazionale

Il progetto di Pedrini si articola in otto capitoli tematici, ciascuno dedicato a macro-argomenti fondamentali come la donna, la società e la memoria, che fungono da pilastri per un'esplorazione a tutto tondo dell'esistenza contemporanea. L'elemento distintivo dello spettacolo risiede nella sua natura dinamica: l'artista enfatizza l'importanza dell'improvvisazione e dell'interazione diretta con gli spettatori, rendendo ogni rappresentazione unica e irripetibile. La scaletta e i contenuti possono essere influenzati persino dalle notizie del giorno, garantendo una costante attualità.

Questa formula riflette l'esperienza di Pedrini come docente al Master del Laboratorio Musicale dell'Università Cattolica, dove per quindici anni ha guidato i giovani studenti. È proprio a loro, alle nuove generazioni, che questo lavoro è primariamente dedicato, con l'intento di offrire spunti di riflessione e strumenti per un vivere consapevole in un mondo in continua trasformazione.

Tra impegno civico e nuove prospettive

L'attività teatrale si inserisce in un più ampio quadro di impegno per Pedrini, che ha recentemente concluso un tour di successo sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolato «Uomini si diventa». Il musicista continua a dedicarsi con passione a progetti che uniscono musica e cultura, mantenendo viva la sua vocazione sociale.

Parallelamente, Pedrini ha intrapreso un percorso personale e professionale nel settore agricolo, gestendo una propria azienda in Valdichiana, Toscana. Qui si dedica con cura alla coltivazione di ulivi e vigne e alla produzione di miele, un'attività che lo ha portato a osservare con interesse il crescente numero di giovani che scelgono di investire in questo settore. Questa tendenza, che vede il 30% delle nuove aziende agricole toscane guidate da under 30, è per Pedrini un segnale positivo della vitalità e della capacità di innovazione delle nuove generazioni. Sul fronte puramente musicale, l'artista non esclude la possibilità di celebrare il venticinquesimo anniversario dell'album «Sole spento» con uno o due concerti speciali entro la fine dell'anno, a condizione che le sue condizioni di salute lo permettano.

Tuttavia, l'ipotesi di una reunion dei Timoria, la band che lo ha reso celebre, appare al momento un'eventualità remota, data la distanza artistica tra i membri.

Omar Pedrini: artista, pensatore, mentore

Omar Pedrini si conferma una figura poliedrica: cantautore, chitarrista e autore, è stato il carismatico frontman dei Timoria e ha poi costruito una solida carriera solista. La sua traiettoria artistica è sempre stata affiancata da un profondo impegno sociale e culturale, testimoniato anche dalla sua esperienza come docente universitario e scrittore. La sua produzione si distingue per l'attenzione costante ai temi esistenziali e per la volontà di coinvolgere attivamente le nuove generazioni in un percorso di crescita e riflessione critica, proponendosi come un vero e proprio mentore rock.