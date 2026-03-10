Ancona figura tra le dieci città finaliste nella corsa al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La proclamazione ufficiale è fissata per mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 11, nella prestigiosa Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio a Roma. La notizia è stata comunicata dal Comune di Ancona, che ha confermato la presenza all'evento del sindaco e vice presidente vicario Anci nazionale, Daniele Silvetti, insieme all'assessore alla cultura Marta Paraventi e alla dirigente del servizio cultura Viviana Caravaggi.

Il percorso di candidatura di Ancona ha preso avvio con la meticolosa costruzione di un dossier, frutto della collaborazione tra il Comune, istituzioni culturali, università, associazioni e operatori del territorio.

Il progetto, intitolato “Questo adesso”, ha già superato la prima fase di selezione indetta dal Ministero della Cultura. Il suo fulcro è rappresentato dal profondo legame tra Ancona, il mare Adriatico e le reti culturali che animano il territorio. La delegazione anconetana ha presentato ufficialmente il dossier il 26 febbraio 2026, durante un'audizione pubblica a Roma, esponendo contenuti, obiettivi e la visione progettuale dinanzi alla giuria incaricata di valutare il potenziale di sviluppo culturale, sociale ed economico.

La procedura di selezione della Capitale italiana della Cultura

La designazione della Capitale italiana della Cultura è un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che si avvale di una giuria di esperti per selezionare le città finaliste tra le numerose candidature pervenute.

Alla città vincitrice viene assegnato un contributo statale di un milione di euro, fondi destinati alla realizzazione di un ricco calendario di iniziative e interventi culturali sul territorio, trasformando il progetto proposto in un'effettiva realtà.

La fase conclusiva, che include audizioni pubbliche e la valutazione approfondita dei dossier, segue un percorso ben definito. Dopo la manifestazione di interesse iniziale e la selezione delle candidature ammesse, vengono individuate le dieci città finaliste. Queste ultime sostengono audizioni pubbliche prima che venga annunciata la vincitrice.

I numeri delle candidature per il 2028

Per l'edizione 2028, si sono candidate inizialmente ventitré città e Unioni di Comuni.

La giuria ha successivamente selezionato le dieci finaliste, che hanno presentato i loro progetti attraverso audizioni pubbliche entro marzo 2026. Ancona ha percorso questa strada e ora attende con trepidazione l'esito finale, che sarà ufficialmente comunicato nella data stabilita.

Si tratta di una procedura selettiva in crescendo, che permette alla città vincitrice di beneficiare di un investimento significativo. Il milione di euro stanziato sarà impiegato per realizzare un programma culturale di ampio respiro, in linea con gli obiettivi delineati nella candidatura e con un potenziale impatto positivo sul tessuto locale. L'attesa, per Ancona e le altre nove candidate, prosegue verso l'appuntamento decisivo del 18 marzo, data in cui si scoprirà quale città guiderà il panorama culturale italiano nel 2028.